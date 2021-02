Policija u Prijedoru uhapsila je Esnafa B. (48) iz Sanskog Mosta nakon što je u dva navrata automobilom udario policajce koji su ga pokušali zaustaviti te im slupao službeni automobil golf 7, pišu Nezavisne novine.

Sve se dogodilo u subotu u Kozarcu, nedaleko od Prijedora. Policija je dobila dojavu da muškarac u automobili posjeduje drogu, dali su znak da se automobilom zaustavi, no, on je to ignorirao i onda je krenula prava filmska potjera. Kako neslužbeno doznajemo muškarac je u prolazi udario u automobil policije i oštetio ga. Policajci su unatoč lakšim ozljedama krenuli u potjeru. Na putnom pravcu Prijedor - Bosanski Novi u mjestu Petkovac policajci su ga pokušali zaustaviti.

S upaljenim rotacijama uz davanje zvučnih signala pokušali su mu prepriječiti put, no, on je opet udario u njih i nastavio bježati.

- Policajce zapravo je udario dva puta, prvi put u Kozarcu i drugi put u Petkovcu, ali na svu sreću, policajci su zadobio lakše tjelesne povrede - rekli su u policiji.

Kako neslužbeno doznajemo, policija se uputila za nasilnim vozačem te je njegov bijeli Mercedes pronašla napušten nedaleko od mjesta na kojemu je drugi put udario policajce. Osumnjičeni je bio izašao iz vozila i počeo bježati kroz šumu pored puta, ali ga je policija brzo pronašla i uhitila. Kod njega je pronađen kokain.

Protiv muškarca će Okružnom javnom tužiteljstvu Prijedor biti dostavljen izvještaj za počinjeno kazneno djelo sprečavanje službene osobe u obavljanju službene radnje, dok će nadležnom sudu biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o proizvodnji i prometu opojnih droga - navode u policiji. Muškarac koji je dva puta udario policajca, lakše ga ozlijedivši i dva puta je oštetio njihov automobil od ranije je poznat policiji po istim ili sličnim kaznenim djelima.