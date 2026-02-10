Bježi s plaže, ide avion!: Pilot prisilno sletio u Mogadišu, spasio je sve putnike i kolege...

Putnički zrakoplov Fokker F50 s 55 ljudi srušio se u utorak samo nekoliko minuta nakon polijetanja iz Međunarodne zračne luke Aden Adde u somalijskome Mogadišu. Avion je u hitnom slijetanju završio razbijen doslovno na obali Indijskog oceana, a svjedoci tvrde da su prije pada čuli snažan prasak iz motora. Svi su preživjeli pad.

Zrakoplov kompanije Starsky poletio je iz Mogadiša prema gradu Gurielu, no ubrzo nakon uzlijetanja došlo je do ozbiljnih problema. Ljudi koji su se nalazili u blizini aerodroma izjavili su lokalnim medijima da su čuli glasan zvuk iz motora, a zatim vidjeli kako se krila "opasno tresu" dok je avion letio sve niže.

- Odjednom se čuo jak prasak, a avion je počeo gubiti visinu. Krila su se tresla, svi smo mislili da će pasti na kuće - rekao je jedan od očevidaca.

Unatoč kaosu, pilot je, prema prvim informacijama, ostao potpuno smiren i uspio prizemljiti letjelicu najprije na pistu. Budući da je izgubio kontrolu, nastavio je rulati dalje, probio ogradu pa pao niz malu liticu do plaže. Sve je to bilo daleko od kuća i zgrada. Njegov herojski potez, pišu Somalijci, bio je ključan što nitko u nesreći nije poginuo.

Snimke objavljene na mreži X prikazuju prestravljene putnike kako izlaze iz razbijenog zrakoplova i hodaju po plićaku, dok se olupina nalazi u dijelovima.

Policija i hitna pomoć okružili su mjesto nesreće, a lokalno stanovništvo došlo je na plažu s vodom i dekama kako bi pomogli djeci i starijima koji su drhtali od šoka.

- Vrata su otvorena vrlo brzo, nitko nije ostao zarobljen - potvrdile su vlasti, koje su također pohvalile hrabrost i prisebnost posade.

Fotografije s mjesta nesreće pokazale su da je desno krilo slomljeno, a trup zrakoplova ležao je u dijelovima.

- Prioritet je bio osigurati da ne dođe do požara nakon udara, s obzirom na blizinu vode. S olakšanjem možemo izvijestiti da su svi sigurno evakuirani - rekao je jedan službenik zračne luke Aden Adde za britanski Express.

- Ovo je pravo čudo. Nesreće ovakvih razmjera obično završe mnogo lošije - kažu lokalni dužnosnici za portal Somali Probe.

Nekoliko putnika lakše je ozlijeđeno te su ih prevezli u bolnicu na pregled, ali većinu su pustili kući nakon što su liječnici utvrdili da nemaju prijelome ni unutarnja krvarenja. Putnici su na društvenim mrežama priznali da nikad neće zaboraviti trenutke straha dok se avion rušio.

- Osjećaj u kojem shvatiš da možda nećeš preživjeti… A onda izađeš živ. To je druga prilika za život - napisao je jedan od putnika.

Somalijska uprava civilnog zrakoplovstva pokrenula je službenu istragu, a istražitelji su izuzeli crnu kutiju za analizu. Provjerit će motore i sustav dovoda goriva, a navodno razmatraju mogućnost udara ptice ili pregrijavanja motora.

Državni ministar za zrakoplovstvo Abdikarim Abdow Haydar izjavio je kako je krajnje vrijeme za promjene.

- Zastarjeli zrakoplovi predstavljaju ozbiljan rizik. Modernizacija flote i redovite sigurnosne provjere moraju biti prioritet - rekao je Haydar.