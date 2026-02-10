Obavijesti

News

Komentari 3
ČUDO

Putnički avion sletio je na plažu u Somaliji! Šire se prve snimke

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 24sata

Avion je, čini se prema dostupnim snimkama, pao uz obalu Indijskog oceana

Admiral

Putnički avion tipa Fokker 50 završio je na obali mora u Mogadišuu nakon što je pri slijetanju izletio s piste, piše Garowe Online.

Avion je imao tehničkih problema ubrzo nakon polijetanja Aden Adde međunarodnog aerodroma u Mogadišu na letu prema Galkayu.

Avion je, čini se prema dostupnim snimkama, pao uz obalu Indijskog oceana. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vide putnici koji izlaze iz aviona.

Zasad nema informacija o broju ozlijeđenih, pišu afrički mediji...

