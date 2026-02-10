Obavijesti

News

Komentari 0
JAVILI SE IZ ZRAČNE LUKE

FOTO Avion u Somaliji završio na plaži, svjedoci: 'Vidjeli smo da je letio neobično nisko...'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Avion u Somaliji završio na plaži, svjedoci: 'Vidjeli smo da je letio neobično nisko...'
3
Foto: AUSSOM

Prioritet je bio spriječiti mogućnost požara nakon udara, s obzirom na blizinu mora, izjavio je jedan od dužnosnika zračne luke

Admiral

Svih 55 članova posade i putnika preživjelo je kalvariju u Somaliji nakon što je putnički avion Fokker 50 prisilno sletio na plaži u Mogadišuu, piše Somali Guardian.

Iz Zračne luke poručili su kako je posada pokušala okrenuti zrakoplov i vratiti se u zračnu luku nakon tehničkih poteškoća, ali su izletjeli izvan piste. Desno se krilo tada odvojilo od trupa.

Foto: AUSSOM

- Prioritet je bio spriječiti mogućnost požara nakon udara, s obzirom na blizinu mora - izjavio je jedan od dužnosnika zračne luke nakon dolaska spasilačkih službi.

Foto: AUSSOM

Svjedoci u blizini plaže izjavili su da je letjelica bila neuobičajeno nisko prije nego što je pala u plitko more i zaustavila se na samoj obali.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...
ŠOKANTAN PRVI DAN

Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...

Analizu su provodili odmah, pa su roditelji već isti dan dobili na uvid rezultate provedenog testiranja...
Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'
NEKRETNINSKE PRIJEVARE

Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'

Posljednja prijevara, u kojoj je šesteročlana banda na čelu s bivšim manekenom Robertom DiCaprijem okrivljena da je oduzela nekretnine vrijedne pet milijuna eura, pokazuje kako lažirani dokumenti lagano prođu
Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska
DOLAZI UMJESTO PILETIĆA

Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska

Imovinska kartica pokazuje da obitelj posjeduje i nekoliko nekretnina. Tu je i ušteđevina novog ministra...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026