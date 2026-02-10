Prioritet je bio spriječiti mogućnost požara nakon udara, s obzirom na blizinu mora, izjavio je jedan od dužnosnika zračne luke
FOTO Avion u Somaliji završio na plaži, svjedoci: 'Vidjeli smo da je letio neobično nisko...'
Svih 55 članova posade i putnika preživjelo je kalvariju u Somaliji nakon što je putnički avion Fokker 50 prisilno sletio na plaži u Mogadišuu, piše Somali Guardian.
Iz Zračne luke poručili su kako je posada pokušala okrenuti zrakoplov i vratiti se u zračnu luku nakon tehničkih poteškoća, ali su izletjeli izvan piste. Desno se krilo tada odvojilo od trupa.
- Prioritet je bio spriječiti mogućnost požara nakon udara, s obzirom na blizinu mora - izjavio je jedan od dužnosnika zračne luke nakon dolaska spasilačkih službi.
Svjedoci u blizini plaže izjavili su da je letjelica bila neuobičajeno nisko prije nego što je pala u plitko more i zaustavila se na samoj obali.