Blinken: Sporazum Kosova i Srbije pokrenut će preostale zemlje EU da priznaju Kosovo

Američki državni tajnik Antony Blinken očekuje da će provođenje prijedloga europskog sporazuma o Kosovu koji su prihvatili Beograd i Priština potaknuti i pet preostalih članica EU da priznaju nezavisnost Kosova, objavili su u četvrtak beogradski medji pozivajući se na Radio Slobodna Evropa (RFE).

- Činjenica je da su dvije zemlje postigle ovaj sporazum, a pretpostavljajući da će ga provesti, mislim da će pokrenuti (preostalih pet zemalja EU-a) prema priznanju (nezavisnosti Kosova)- citira RFE obraćanje Blinkena na saslušanju pred članovima američkog Kongresa.

Na upit o tome vidi li ikakav napredak u činjenici da neke članice Europske unije ne priznaju nezavisnost Kosova i razgovara li državni tajnik SAD-a s tih pet zemalja članica Unije koje su podržale sporazum, ali ne priznaju Kosovo, Blinkem je rekao da taj dokument otvara put ka priznanju.

- To pitanje se postavlja, ali mislim da nas ovaj sporazum stavlja na put prema priznanju od tih zemalja. Što se tiče same Srbije, to je pitanje za neko drugo vrijeme. Međutim, ostvarivanje normalnih odnosa bi imalo veoma pozitivne učinke na svakodnevne odnose. Mislim da ćemo u neko vrijeme doći do toga- odgovorio je Blinken.

Nezavisnost Kosova ne priznaju Cipar, Grčka, Rumunjska, Španjolska, te Slovačka, čiji je nekadašnji šef diplomacije Miroslav Lajčak danas posebni predstavnik EU-a za dijalog Beograd i Prištine.

Blinken je američkim senatorima rekao da je uključen u razgovore s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Ocijenio je kako "postoji pozitivan trenutak" i da bi bilo od pomoći da se i američki parlamentarci uključe kroz razgovore sa zastupnicima u Srbiji i na Kosovu.

- Oba lidera moraju upravljati s različitim mišljenjima svojih zastupnika o tom pitanju. Mislim da bi vaš glas o tome mogao napraviti tu razliku- rekao je Blinken istaknuvši kako ohrabruje angažman američkih parlamentarca i angažman Vučića i Kurtija.

Čelnici Srbije i Kosova su se, poslije trilateralnog sastanka 27. veljače u Bruxellesu i u Ohridu 18. ožujka, prihvaćajući prijedlog europskog sporazuma o normalizaciji, usuglasili i o Aneksu o primjeni europskog plana koji Sjedinjene Države snažno podupiru.

