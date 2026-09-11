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BAB EL-MANDEB

BLITZKRIEG Iranski saveznici preuzeli jedan od najvažnijih prolaza za naftu na svijetu

Piše Filip Sulimanec,
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BLITZKRIEG Iranski saveznici preuzeli jedan od najvažnijih prolaza za naftu na svijetu
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Foto: Al Joumhouriya TV
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Bab el-Mandeb čije ime na arapskom znači "Vrata suza" ima golemu stratešku i energetsku važnost. Kroz ovaj uski prolaz prolazi gotovo 15 posto globalne pomorske trgovine

Iranski saveznici Huti u Jemenu pokrenuli su munjevitu ofenzivu duž obale Crvenog mora, zauzeli ključni lučki grad Moku i pozicionirali svoje snage na otocima Hanish, čime su stekli stratešku kontrolu nad tjesnacem Bab el-Mandeb. Ovaj dramatičan preokret na bojištu prijeti potpunim povratkom u sveopći rat, ali i izazivanjem novog poremećaja u globalnoj pomorskoj trgovini s nesagledivim posljedicama.

Houthi supporters mark Prophet Mohammad’s birthday in Sanaa
Foto: Khaled Abdullah

Ofenziva je kulminirala zauzimanjem povijesnog lučkog grada Moke, važnog trgovačkog središta udaljenog tek osamdesetak kilometara od Bab el-Mandeba.

Prema izvorima iz jemenske vlade, snage Hutija nisu se tu zaustavile, već su se brzo rasporedile na strateškim otocima Hanish, prisilivši vladine trupe i njihove saveznike na povlačenje dalje na jug prema gradu Dhubabu, koji se nalazi neposredno uz tjesnac. Kontrola nad Dhubabom i obližnjim otokom Perimom sada se smatra ključnom za dominaciju nad samim prolazom.

Foto: Revolucionarna garda

Bab el-Mandeb čije ime na arapskom znači "Vrata suza" ima golemu stratešku i energetsku važnost. Kroz ovaj uski prolaz između Jemena na Arapskom poluotoku te Džibutija i Eritreje na afričkoj obali prolazi gotovo 15 posto globalne pomorske trgovine, uključujući goleme količine nafte i ukapljenog plina iz Perzijskog zaljeva prema Sredozemlju preko Sueskog kanala. 

Saudi-backed Yemeni government forces clash with Yemen's Iran-aligned Houthis in a location given as near Al-Hazm
Foto: MEDIA CENTRE OF THE YEMENI ARMED

Svaki poremećaj u ovom tjesnacu prisiljava brodarske kompanije na daleko dužu i skuplju rutu oko Afrike. Cijene nafte već su reagirale, s cijenom barela Brent sirove nafte koja je ponovno prešla granicu od 100 američkih dolara. S obzirom na to da je Iran već ranije efektivno ograničio prolaz Hormuškim tjesnacem, istovremena nestabilnost u oba ključna pomorska prolaza predstavljala bi ogroman udar na globalnu ekonomiju.

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Glasnogovornik Hutija, Mohammed Abdelsalam, poručio je da će "sloboda plovidbe i međunarodna trgovina u Crvenom moru ostati sigurne" te da su operacije ograničene na "specifične ciljeve", ali je dodao da će se one zaustaviti tek kada prestane "agresija" na Jemen. Unatoč tim uvjeravanjima, velike brodarske kompanije i osiguravatelji s oprezom prate situaciju, svjesni da su Hutiji već 2023. godine serijom napada na trgovačke brodove izazvali kaos.

Teheran naredio ofenzivu?

Nagla i koordinirana ofenziva Hutija potaknula je sumnje u izravnu upletenost Irana. Prema navodima jemenskih vladinih, iranskih i regionalnih izvora koje prenosi Reuters, napredovanje Hutija odvijalo se uz izravno vodstvo iranske Revolucionarne garde (IRGC). 

Navodno je Teheran prošlog tjedna naložio Hutijima da eskaliraju napade na Saudijsku Arabiju, obećavši im dodatna financijska sredstva, oružje i pomoć viših časnika u koordinaciji.

 Pet vojnih izvora iz međunarodno priznate vlade, pozivajući se na presretnutu komunikaciju i svjedočenja zarobljenih boraca, vjeruje da operacije vodi Abdolreza Shahlaei, jedan od najviših zapovjednika specijalnih jedinica Quds. Iran, s druge strane, javno negira da vojno usmjerava Hutije, opisujući ih kao saveznike, ali ne i kao svoje proksi snage.

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