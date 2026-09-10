Iranski saveznici u ogromnom naletu. Prijeti još jedan veliki rat na Bliskom istoku?

U rujnu 2026. godine, jemenski pobunjenici Huti koje podržava Iran, pokrenuli su masovnu vojnu ofenzivu koja predstavlja najtežu eskalaciju građanskog rata u Jemenu od propasti primirja 2022. godine.

Foto: MEDIA CENTRE OF THE YEMENI ARMED

Inicijalni napadi 3. rujna u pokrajini Taiz bili su usmjereni na presijecanje ključnih cestovnih pravaca prema obali i luci Mokha, s jasnim ciljem preuzimanja kontrole nad širim obalnim pojasom.

Sukobi su se brzo proširili na pokrajine Al-Jawf, Al-Bayda, Marib i Hodeidah, i pretvorili u teške borbe s vladinim snagama (Predsjedničkim vijećem - PLC), uzrokujući stotine žrtava te masovno raseljavanje stanovništva.

Bab el-Mandeb

Ova ofenziva predstavlja izravnu ugrozu za prolaz Bab el-Mandeb, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih tjesnaca koji spaja Crveno more i Adenski zaljev. Preuzimanjem kontrolnih točaka i nastavkom napada na pomorske puteve, Huti su ugrozili protok globalne trgovine i energenata.

Foto: Khaled Abdullah

Pomorska blokada i napadi na trgovačke brodove dramatično bi podigli cijene sirove nafte na globalnom tržištu te povećali rizik od potpunog prekida ključnih opskrbnih pravaca, ako se uzme u obzir trenutačno stanje Hormuza.

Saudijska Arabija

Saudijska Arabija se našla pod izravnim udarom. Uz prijetnju njezinu izvozu nafte kroz Bab el-Mandeb, Huti su izveli uzvratne raketne i zračne udare na saudijsko tlo, ciljajući pogranične gradove Khamis Mushait, Abha, Jizan i Najran te oštetivši naftna postrojenja. Saudijsko ratno zrakoplovstvo uzvratilo je opsežnim zračnim udarima na položaje Huta širom Jemena.

Usred eskalacije neprijateljstava, pakistanski dužnosnici ovog su tjedna ponovno naglasili da bi svaki napad na Saudijsku Arabiju mogao aktivirati Sporazum o zajedničkoj obrani iz Meke, koji su Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali prošlog mjeseca kako bi ojačali zajedničko odvraćanje od budućih napada.

„Ako dođe do ničim izazvane agresije ili ako se ono što se događa u Jemenu prelije na Saudijsku Arabiju, sporazum iz Meke definitivno će stupiti na snagu“, rekao je pakistanski ministar obrane Khawaja Asif lokalnim medijima.

Iran je u međuvremenu oštro kritizirao izjavu koju su ranije ovog tjedna izdali ministri vanjskih poslova Arapske lige, a koji su osudili ono što su nazvali „iranskim kršenjem suvereniteta Jemena“.