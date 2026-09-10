Obavijesti

News

Komentari 0
TOTALNI KAOS

Iranski saveznici u ogromnom naletu. Prijeti još jedan veliki rat na Bliskom istoku?

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Iranski saveznici u ogromnom naletu. Prijeti još jedan veliki rat na Bliskom istoku?
4
Foto: MEDIA CENTRE OF THE YEMENI ARMED
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ova ofenziva predstavlja izravnu ugrozu za prolaz Bab el-Mandeb, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih tjesnaca koji spaja Crveno more i Adenski zaljev

U rujnu 2026. godine, jemenski pobunjenici Huti koje podržava Iran, pokrenuli su masovnu vojnu ofenzivu koja predstavlja najtežu eskalaciju građanskog rata u Jemenu od propasti primirja 2022. godine.

Saudi-backed Yemeni government forces clash with Yemen's Iran-aligned Houthis in a location given as near Al-Hazm
Foto: MEDIA CENTRE OF THE YEMENI ARMED

Inicijalni napadi 3. rujna u pokrajini Taiz bili su usmjereni na presijecanje ključnih cestovnih pravaca prema obali i luci Mokha, s jasnim ciljem preuzimanja kontrole nad širim obalnim pojasom.

Sukobi su se brzo proširili na pokrajine Al-Jawf, Al-Bayda, Marib i Hodeidah, i pretvorili u teške borbe s vladinim snagama (Predsjedničkim vijećem - PLC), uzrokujući stotine žrtava te masovno raseljavanje stanovništva.

Bab el-Mandeb

Ova ofenziva predstavlja izravnu ugrozu za prolaz Bab el-Mandeb, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih tjesnaca koji spaja Crveno more i Adenski zaljev. Preuzimanjem kontrolnih točaka i nastavkom napada na pomorske puteve, Huti su ugrozili protok globalne trgovine i energenata.

FILE PHOTO: Houthi supporters demonstrate in solidarity with Iran, in Sanaa
Foto: Khaled Abdullah

Pomorska blokada i napadi na trgovačke brodove dramatično bi podigli cijene sirove nafte na globalnom tržištu te povećali rizik od potpunog prekida ključnih opskrbnih pravaca, ako se uzme u obzir trenutačno stanje Hormuza.

Saudijska Arabija

Saudijska Arabija se našla pod izravnim udarom. Uz prijetnju njezinu izvozu nafte kroz Bab el-Mandeb, Huti su izveli uzvratne raketne i zračne udare na saudijsko tlo, ciljajući pogranične gradove Khamis Mushait, Abha, Jizan i Najran te oštetivši naftna postrojenja. Saudijsko ratno zrakoplovstvo uzvratilo je opsežnim zračnim udarima na položaje Huta širom Jemena.

Usred eskalacije neprijateljstava, pakistanski dužnosnici ovog su tjedna ponovno naglasili da bi svaki napad na Saudijsku Arabiju mogao aktivirati Sporazum o zajedničkoj obrani iz Meke, koji su Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali prošlog mjeseca kako bi ojačali zajedničko odvraćanje od budućih napada.

ESKALACIJA NAPADA Više od 70 ranjenih u napadima Hutista na Saudijsku Arabiju
Više od 70 ranjenih u napadima Hutista na Saudijsku Arabiju

„Ako dođe do ničim izazvane agresije ili ako se ono što se događa u Jemenu prelije na Saudijsku Arabiju, sporazum iz Meke definitivno će stupiti na snagu“, rekao je pakistanski ministar obrane Khawaja Asif lokalnim medijima.

Iran je u međuvremenu oštro kritizirao izjavu koju su ranije ovog tjedna izdali ministri vanjskih poslova Arapske lige, a koji su osudili ono što su nazvali „iranskim kršenjem suvereniteta Jemena“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nevrijeme pogodilo Zagreb, pogledajte strašne snimke!
ZAGREB U OBLAKU PRAŠINE

Nevrijeme pogodilo Zagreb, pogledajte strašne snimke!

Dugo očekivana promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Nakon što je nevrijeme prošlo u jutarnjim satima kroz Istru, oko podneva je stiglo i do hrvatske metropole. Snažan vjetar razmahao je stabla i pritom nosio smeće
Zašto je zlatarska obitelj Dodić išla zakapati otpad kad imaju milijune? Ovo su razlozi i veze
TOKSIČNI OTPAD U BENKOVCU

Zašto je zlatarska obitelj Dodić išla zakapati otpad kad imaju milijune? Ovo su razlozi i veze

Samo lani je Zlatarna Dodić imala 1,4 milijuna eura dobiti, imaju čitav kompleks u Dubravi, brojne projekte u Lici, a Paško Dodić čija supruga je osumnjičena je i kum Zdravka Mamića i prijatelj uhićenog Andrije Mikulića
Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'
LIJEPA NAŠA ZATROVANA

Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'

Uskok je objavio da su Šinceki i ekipa i u Benkovcu zakapali otpad na zemljištu zlatara Dodića. Mikroplastika i PFAS pronađeni su u zemlji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026