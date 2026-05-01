Bljesak, operacija koja je prije 31 godinu najavila Oluju...

U Okučanima se u petak obilježava 31. obljetnica Vojno-redarstvene operacije Bljesak, jedne od najvažnijih operacija Domovinskog rata, u kojoj je od pobunjenih Srba u svibnju 1995. godine oslobođena zapadna Slavonija i najavljena pobjedonosna operacija Oluja. Središnja svečanost uz prigodan program održat će se kod spomen-obilježja Kocka vedrine, gdje 51 kocka simbolizira po jednog poginulog ili od posljedica ranjavanja u „Bljesku“ umrlog hrvatskog branitelja. Njihova će imena biti pročitana u nazočnosti članova obitelji, suboraca, predstavnika državne i lokalne vlasti, građana. Za sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve u Domovinskom ratu u crkvi svetog Vida služit će se misa zadušnica.

Proslava pobjedničke operacije Hrvatske vojske i policije tradicionalno počinje budnicom ulicama Okučana, a uz protokolarni dio, građani će u petak moći razgledati i tradicionalni taktičko-tehnički zbor Ministarstva obrane i MUP-a te sudjelovati u cjelodnevnom programu.

Operaciju Bljesak odobrio je hrvatski državni i vojni vrh na čelu s predsjednikom Republike dr. Franjom Tuđmanom, a nakon što su pobunjeni Srbi koncem travnja 1995. godine prekršili dogovor o prometnicama, odnosno zatvorili promet na okupiranom dijelu autoceste Zagreb-Lipovac. Operacija je počela 1. svibnja 1995. u 5,21 sati, na oko 80 kilometara dugoj bojišnici i u tri smjera, s istoka, sjevera i zapada. Snažnim udarima hrvatskih snaga presječeno je okupirano područje zapadne Slavonije, slomljen je otpor srpskih snaga i oslobođeni su Jasenovac, središte pobune Okučani i Stara Gradiška. U manje od 32 sata, 1. i 2. svibnja hrvatske snage oslobodile su oko 500 četvornih kilometara dotad okupiranog zapadnoslavonskog teritorija te uspostavile nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac i željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji.

Munjevita akcija, koju su predvodile gardijske postrojbe, uz snažnu topničku i raketnu potporu, te potporu specijalne policije, pješaštva i zrakoplovstva, pokazala je kako je Hrvatska spremna i za složenije operacije, a što se potvrdilo samo tri mjeseca kasnije, u operaciji Oluja, kojom je definitivno slomljena srpska pobuna započeta balvan revolucijom u kolovozu 1990. godine. U operaciji Bljesak sudjelovalo je oko 7200 hrvatskih vojnika i policajaca. Poginuo je ili od posljedica ranjavanja preminuo 51 hrvatski branitelj, a 162 branitelja su ranjena. U toj operaciji Srbi su srušili zrakoplov Rudolfa Perešina, pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji je u vrijeme najjačih napada na Hrvatsku u jesen 1991. zrakoplovom JNA MIG-21 prebjegao u Austriju.

Četničke kukavice za osvetu napale Zagreb i bolnice

Na poraz u Bljesku, srpske pobunjeničke snage su 2. i 3. svibnja odgovorile nizom osvetničkih terorističkih napada na civile u hrvatskim gradovima - Zagreb je napadnut raketama s kasetnim punjenjem, stanovnici Karlovca i Siska topničkim projektilima, a napadnuto je i Jastrebarsko. Srpski su pobunjenici napali samo središte Zagreba raketnim sustavom "Orkan" s kasetnim punjenjem, tzv. "zvončićima". U tim su napadima, među ostalim, pogođene Vlaška i Draškovićeva ulica, Dječja bolnica u Klaićevoj, Akademija dramskih umjetnosti i drugi civilni objekti. Ubijeno je sedmero, a ranjeno 176 civila.

U popodnevnim satima 4. svibnja, četvrtog dana operacije, na Gavrinici iznad Pakraca srpske su se snage bezuvjetno predale, što je bio konačan poraz velikosrpske politike u zapadnoj Slavoniji.