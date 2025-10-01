Obavijesti

SAMO HITNE INFORMACIJE

Blokada američke Vlade osjeti se u Zagrebu: 'Nema objava dok se ne nastavi s punim radom'

Trenutno će se planirane tranzitne usluge za putovnice i vize u SAD-u i američkim veleposlanstvima i konzulatima u inozemstvu nastaviti i tijekom isteka proračunskih sredstava, navode Amerikanci

Zbog isteka proračunskih sredstava, ovaj Facebook račun neće se redovito ažurirati dok se ne nastavi s punim radom, osim dijeljenja hitnih sigurnosnih informacija.

Objavili su to na službenim Facebook stranicama američke ambasade u Zagrebu. Rezultat je to, naime, blokade savezne Vlade SAD-a, zbog kojih se sve, osim hitnih službi, stavlja u mirovanje. Naime, to je izazvalo prestanak rada administracije, koja mora na prisilni godišnji odmor. On nije plaćen, a garancija, kad bi mogli dobiti plaću - nema.

- Trenutno će se planirane tranzitne usluge za putovnice i vize u Sjedinjenim Državama i u američkim veleposlanstvima i konzulatima u inozemstvu nastaviti tijekom isteka proračunskih sredstava, ovisno o situaciji. Nećemo ažurirati ovaj račun dok se ne nastavi s punim radom, osim hitnih sigurnosnih informacija. Za informacije o našim uslugama i operativnom statusu posjetite travel.state.gov. - navode iz ambasade.

