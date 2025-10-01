Obavijesti

News

Komentari 7
SHUTDOWN

OPET TRUMP Blokirana je američka vlada. Evo što to znači

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
OPET TRUMP Blokirana je američka vlada. Evo što to znači
Foto: Nathan Howard

Najdulja obustava rada trajala je 35 dana, od prosinca 2018. do siječnja 2019. godine, zbog sukoba tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa i Kongresa oko financiranja zida na granici s Meksikom

Američki politički zastoj, obustava rada njihove Vlade, sve češće postaje prijetnja ne samo saveznim institucijama, već i svakodnevnom životu milijuna građana. Što se zapravo događa kada Vlada 'prestane raditi'? Kada Kongres i Bijela kuća ne uspiju postići dogovor o proračunu ili privremenom financiranju, savezna Vlada prestaje s redovitim radom. To ne znači da cijela država staje, ali velik dio birokratskog aparata odlazi na prisilni odmor.

- Shutdown je ustvari blokada vlastite administracije. Iako vojska, policija i hitne službe nastavljaju raditi, sve drugo – od istraživačkih programa do izdavanja dokumenata – biva paralizirano - pojašnjava dr. Michael O’Hanlon iz Instituta Brookings.

SLIJEDI KAOS Ugašena je američka vlada!
Ugašena je američka vlada!

Savezni službenici pritom se dijele na 'esencijalne' i 'neesencijalne'. Prva skupina uključuje vojsku, sigurnosne agencije, kontrolore leta, graničnu i carinsku službu te bolnice za veterane. Oni moraju nastaviti raditi, ali bez isplate plaća dok se ne usvoji proračun. Druga skupina, službenici u ministarstvima obrazovanja, trgovine, okoliša, kao i velik broj administrativnog osoblja – šalju se na prisilni neplaćeni dopust.

- To nije godišnji odmor, nego prisilna pauza bez ikakvih garancija kada će plaća opet sjesti - upozorava bivša državna službenica Linda Chavez. Procjenjuje se da bi dulja obustava mogla pogoditi više od 800.000 zaposlenih. Posljedice se ubrzo osjete izvan zidova savezne administracije. Nacionalni parkovi i muzeji zatvaraju se za posjetitelje.

Putnici se suočavaju s kašnjenjima u izdavanju putovnica i viza. Znanstvena istraživanja i javni projekti ostaju bez financiranja, a regulatori na tržištu kapitala smanjuju nadzor. 

- Svaki dan shutdowna znači izgubljene milijune dolara. Poduzeća koja ovise o saveznim ugovorima ili subvencijama ostaju u neizvjesnosti, a potrošnja kućanstava pada jer tisuće ljudi ne primaju plaću - pojašnjava ekonomist Paul Krugman.

Najdulja obustava rada trajala je 35 dana, od prosinca 2018. do siječnja 2019. godine, zbog sukoba tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa i Kongresa oko financiranja zida na granici s Meksikom.

Zračni promet bio je posebno pogođen: kontrolori leta i sigurnosno osoblje radili su bez plaće, što je dovelo do kašnjenja i otkazivanja letova. Procijenjena ekonomska šteta iznosila je više od 3 milijarde dolara.

FINANCIJE Ogromna krizetina u Americi. Washingtonu prijeti blokada
Ogromna krizetina u Americi. Washingtonu prijeti blokada

- Ljudi često misle da je riječ o simboličnoj krizi u Washingtonu, ali stvarnost je mnogo brutalnija. Shutdown je udarac običnim radnicima i gospodarstvu, a sve zbog političkih igara - rekao je tadašnji predsjednik Sindikata saveznih zaposlenika Tony Reardon.

Osim ekonomskih, shutdowni ostavljaju i političke ožiljke. Oni su simptom duboke polarizacije američke politike, gdje se proračun koristi kao sredstvo ucjene između demokrata i republikanaca.

- Svaki shutdown narušava povjerenje građana u institucije. Čak i kada se problem riješi, ostaje osjećaj da političke elite igraju igre dok obični ljudi plaćaju cijenu - ističe analitičarka Sarah Binder sa Sveučilišta George Washington

Dok se u Washingtonu vode bitke oko proračuna, gubitnici su jasni: državni službenici, obitelji koje čekaju socijalne programe, putnici i poslovna zajednica. Dugoročno, cijela zemlja plaća cijenu političke blokade.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'
ULOV ŽIVOTA

Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'

Dario Balog iz Golog Brda pecao je prošle subote na rijeci Dravi kraj otoka Križnica kad je naletjela 'zvijer'. Kolege su mu pomogle s izvlačenjem, a ribu je ubrzo vratio nazad u rijeku
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini
Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!

Provjerite rezultate Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo održanog 30. rujna 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznos fonda dobitaka i statistike o broju uplaćenih i dobitnih listića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025