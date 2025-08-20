Blokirat će Vukovar traktorima: Nek ministar počne raditi ili ćemo mu reći zbogom

Nećemo ni trubiti, ni zaustavljati promet niti išta slično. Ali doći ćemo u Vukovar s traktorima, platiti uredno parking i onda usporavati promet. Doći ćemo u Vukovar jer potpredjsednik Vlade i ministar poljoprivrede dolazi iz Vukovara i u tom gradu nije zabranjeno prometovanje traktora - rekao je Antun Golubović, predvodnik skupine stočara sa istoka Hrvatske koja je najavila prosvjede ne promijeni li se uskoro stanje u stočarstvu. Gloubović je ujedno i predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore. Rekao je da problema ima niz, ali da se oni ne rješavaju nego se guraju pod tepih. U svemu tome vidi najveću odgovornost ministra poljoprivrede Davida Vlajčića kojeg je pozvao da je vrijeme da konačno počne raditi ili će mu poručiti "zbogom ministre". Kazao je i kako Ministarstvo poljoprivrede vodi vesela družina iz Vukovara koja mnoge stvari radi iz neznanja, a ponaša se na način da je to ministarstvo njihov plijen.

- Ne znam kako se može govoriti o rastu proizvodnje mesa i mlijeka za 10 do 40 posto kada je u Hrvatskoj samo ove godine zatvoreno 75 farmi muznih krava. U Hrvatskoj u jeku turističke sezone imamo situaciju da naši proizvođači ne mogu prodati svoje dinje i lubenice radi onih uvoznih koje su preplavile skladišta - rekao je Golubović. Spomenuo je i bolest plavog jezika koja je zahvatila šest županija gdje se, kako je rekao, još uvijek ne provodi cijepljene životinja iako postoji cjepivo. (im)