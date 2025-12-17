Obavijesti

Bloomberg: SAD sprema kaznu Putinu ako odbije mirovni plan

Piše HINA,
Foto: Sofiia Gatilova/REUTERS

Reuters nije uspio odmah potvrditi informaciju iz neovisnih izvora, a Bijela kuća i američki State Department agenciji nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar

Sjedinjene Države pripremaju novi krug sankcija ruskom energetskom sektoru da bi povećale pritisak na Moskvu odbije li predsjednik Vladimir Putin mirovni sporazum s Ukrajinom, izvijestio je u srijedu Bloomberg News, pozivajući se na ljude upoznate s tom temom.

Sjedinjene Države razmatraju opcije poput ciljanja plovila u takozvanoj ruskoj floti tankera u sjeni, koji se koriste za prijevoz moskovske nafte i trgovaca koji olakšavaju transakcije, stoji u izvještaju.

Nove mjere mogle bi se realizirati već ovaj tjedan, kaže se u izvještaju. 

Ministar financija Scott Bessent o tom je potezu raspravljao kad se ranije ovaj tjedan sastao s grupom europskih veleposlanika.

