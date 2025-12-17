Reuters nije uspio odmah potvrditi informaciju iz neovisnih izvora, a Bijela kuća i američki State Department agenciji nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar
Bloomberg: SAD sprema kaznu Putinu ako odbije mirovni plan
Sjedinjene Države pripremaju novi krug sankcija ruskom energetskom sektoru da bi povećale pritisak na Moskvu odbije li predsjednik Vladimir Putin mirovni sporazum s Ukrajinom, izvijestio je u srijedu Bloomberg News, pozivajući se na ljude upoznate s tom temom.
Sjedinjene Države razmatraju opcije poput ciljanja plovila u takozvanoj ruskoj floti tankera u sjeni, koji se koriste za prijevoz moskovske nafte i trgovaca koji olakšavaju transakcije, stoji u izvještaju.
Nove mjere mogle bi se realizirati već ovaj tjedan, kaže se u izvještaju.
Ministar financija Scott Bessent o tom je potezu raspravljao kad se ranije ovaj tjedan sastao s grupom europskih veleposlanika.
