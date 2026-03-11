Ukrajina pogodila važnu tvornicu za rakete. Rusija: Ima mrtvih, prijavit ćemo UN-u!

Najmanje šest ljudi je ubijeno, a 37 je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na rusku pograničnu regiju Brjansk.

Guverner Brjanska Aleksandar Bogomaz rekao je na Telegramu da je saslušao izvješća lokalnih hitnih službi, nakon što je ranije izvijestio da je administrativno središte njegove regije pogođeno u raketnom napadu Ukrajine.

„Svi (ozlijeđeni) prevezeni su u Brjansku regionalnu bolnicu, gdje primaju medicinsku pomoć“, rekao je Bogomaz, nazvavši napad „terorističkim činom“.

Pokretanje videa... 00:26 Ukrajinski napad na Brjansk | Video: 24sata/Reuters

Dodao je da se ranije poduzimaju mjere kako bi se „lokalizirale i uklonile posljedice“ napada, a kasnije je upozorio na dim u brjanskom okrugu Sovjetski.

Regionalno tužiteljstvo zasebno je na ruskoj aplikaciji za razmjenu poruka Max objavilo da ozlijeđeni u napadu primaju medicinsku pomoć. U obraćanju novinarima tijekom brifinga, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je njegova vojska izvela napad u toj regiji.

- Dok sam vam odgovarao, vrhovni zapovjednik (Oleksandr) Sirski nazvao me i obavijestio o uspješnoj operaciji koja je upravo provedena. Pogon u Brjansku je pogođen - rekao je. Naknadno je Glavni stožer Ukrajine na Telegramu objavio da je u raketnom napadu pogođena tvornica mikroelektronike Kremnij El.

- Cilj je pogođen i zabilježena je značajna šteta na proizvodnim postrojenjima - navodi se, uz napomenu da je tvornica pogođena dalekometnim krstarećim projektilima Storm Shadow.

Važna tvornica

Kremnij El je drugo najveće rusko poduzeće za mikroelektroniku koje proizvodi robu za vojsku, uključujući komponente za protuzračni raketno-topnički sustav Pantsir i taktički balistički raketni sustav kratkog dometa Iskander.

Od 2022. godine poduzeće je napadnuto približno šest puta. U siječnju 2025. tvornica je obustavila rad nakon napada šest dronova. Oštećeni su proizvodni pogoni, skladište gotovih proizvoda i infrastruktura za opskrbu električnom energijom.

UN

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova najavila je da će ruska stalna misija Ujedinjenim narodima dostaviti informacije o raketnom napadu.

- Kijevski režim namjerno je gađao civilno stanovništvo. Tajništvo UN-a, koje redovito komentira situaciju vezanu uz ukrajinsku krizu, to ne može ne vidjeti. Ne može ne vidjeti broj ubijenih i ranjenih civila - rekla je Zaharova.

- Ruska stalna misija sigurno će tu informaciju iznijeti pred Ujedinjene narode. Je li moguće da će glavni tajnik i njegovi predstavnici opet ostati nijemi? - pitala se.