BMW-om pomeo tramvajsku stanicu u Zagrebu: 'Srećom, nitko nije bio na stajalištu...'

Prometna nesreća s materijalnom štetom dogodila se kod tržnice Utrine u utorak oko 23 sata, kada je autom naletio na zaštitnu ogradu i tramvajsku stanicu, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Kako nam prenosi čitatelj, radi se o BMW-u, a u tom trenutku nitko se nije nalazio na stanici.

U nesreći nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta.

Foto: Čitatelj 24sata