Obavijesti

News

Komentari 35
KRŠ I LOM U NOVOM ZAGREBU

BMW-om pomeo tramvajsku stanicu u Zagrebu: 'Srećom, nitko nije bio na stajalištu...'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
BMW-om pomeo tramvajsku stanicu u Zagrebu: 'Srećom, nitko nije bio na stajalištu...'
Foto: Čitatelj 24sata

U nesreći nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta.

Prometna nesreća s materijalnom štetom dogodila se kod tržnice Utrine u utorak oko 23 sata, kada je autom naletio na zaštitnu ogradu i tramvajsku stanicu, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Kako nam prenosi čitatelj, radi se o BMW-u, a u tom trenutku nitko se nije nalazio na stanici.

U nesreći nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta.

Foto: Čitatelj 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 35
Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu
METEO KAOS U 2026.

Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu

Prvo nas čeka kratkotrajan, ali žestok udar zime s ledenom burom i temperaturama duboko ispod nule, a zatim slijedi nagli preokret uz južinu i zatopljenje
VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'
UŽAS KOD SUKOŠANA

VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'

Policija je u utorak oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu. Utvrdili su da se radi o ocu i sinu te su konstatirali smrt. Nama je grozno ovo čuti. Velika tragedija, kažu susjedi
Plenković otkrio planove za 2026., evo i što poskupljuje: 'Borit ćemo se za veći standard'
ZADNJA SJEDNICA VLADE

Plenković otkrio planove za 2026., evo i što poskupljuje: 'Borit ćemo se za veći standard'

Premijer kaže da će nastaviti borbu protiv korupcije, jačat će se pravosuđe, a njihov je cilj, kaže, snažnije gospodarstvo, jačanje izvoza...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025