U nesreći nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta.
KRŠ I LOM U NOVOM ZAGREBU
BMW-om pomeo tramvajsku stanicu u Zagrebu: 'Srećom, nitko nije bio na stajalištu...'
Čitanje članka: < 1 min
Prometna nesreća s materijalnom štetom dogodila se kod tržnice Utrine u utorak oko 23 sata, kada je autom naletio na zaštitnu ogradu i tramvajsku stanicu, potvrdila nam je zagrebačka policija.
Kako nam prenosi čitatelj, radi se o BMW-u, a u tom trenutku nitko se nije nalazio na stanici.
U nesreći nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku