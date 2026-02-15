VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", pjeva saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro. Potom zastaje i poručuje "Samo za Milorada", a onda još jednom pjeva refren pjesme koja veliča zloglasni ustaški režim i Antu Pavelića...

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, piše Večernji list.

U početku je Dabro pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", koju su 90-ih izvodili i Zlatni dukati, a onda je na kraju dodao ustaške stihove i uputio poruku Miloradu, očito Pupovcu..

Dabro je, podsjećamo, bio i ministar poljoprivrede u vladi Andreja Plenkovića. Podnio je ostavku nakon snimki na kojima se vidi kako neodgovorno rukuje vatrenim oružjem. Dao je i djetetu da puca iz puške....

Danas je ovaj DP-ovac dio HDZ-ove vladajuće koalicije.