Obavijesti

News

Komentari 34
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
Zagreb: Nakon izlaganja zastupničkih stajališta Sabor raspravlja o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..

Admiral

"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", pjeva saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro. Potom zastaje i poručuje "Samo za Milorada", a onda još jednom pjeva refren pjesme koja veliča zloglasni ustaški režim i Antu Pavelića...

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, piše Večernji list.

IMOVINSKA KARTICA Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura
Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura

U početku je Dabro pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", koju su 90-ih izvodili i Zlatni dukati, a onda je na kraju dodao ustaške stihove i uputio poruku Miloradu, očito Pupovcu..

Dabro je, podsjećamo, bio i ministar poljoprivrede u vladi Andreja Plenkovića. Podnio je ostavku nakon snimki na kojima se vidi kako neodgovorno rukuje vatrenim oružjem. Dao je i djetetu da puca iz puške....

RASPIŠTOLJENI DP-OVAC DOZNAJEMO Dabro kiti svirce sa 100 €, a evo kad se sprema na sud! Jednu odluku već donijeli...
DOZNAJEMO Dabro kiti svirce sa 100 €, a evo kad se sprema na sud! Jednu odluku već donijeli...

Danas je ovaj DP-ovac dio HDZ-ove vladajuće koalicije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 34
VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...
SVI BEZOSOVI JADI

Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...

NOVI EXPRESS Donosimo žalosnu priču o Washington Postu, valjda najvažnijoj svjetskoj novini ikada, i njezinom vlasniku, mega milijarderu Jeffu Bezosu i onome što joj je baš nekidan učinio
HDZ žestoko prozvao Možemo! 'Bacajte se pod tenkove, vežite se lancima, valjajte po cesti...'
TOMAŠEVIĆ NA UDARU

HDZ žestoko prozvao Možemo! 'Bacajte se pod tenkove, vežite se lancima, valjajte po cesti...'

Nakon obilaska tvrtke KNDS u Münchenu i predstavljanja nabave 44 tenka Leopard 2A8 za Hrvatsku vojsku, vladajuća stranka na Facebooku oštro napala platformu Možemo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026