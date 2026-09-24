Boban hvali stadion, navijači bijesni: U duhu je starog stadiona Vladimira Turine

Nagledao sam se stadiona, a na ovome sam živio, i toliko ga volio. Kad momčadi budu dolazile na taj stadion, imat će veliki respekt i strahopoštovanje, rekao je predsjednik Dinama, Zvonimir Boban, u četvrtak na predstavljanju pobjedničkog arhitektonskog rješenja za novi maksimirski stadion.

Gradit će se po rješenju arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija iz talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato, uz sudjelovanje Nikole Anđelića, Giovannija Campagne, Niccoloa Pastija, Tommasa Salua i Massilimiana Selenatija. Početak radova očekuje se 2029., dok iduće godine započinje uklanjanje starog, postojećeg stadiona, djela našeg čuvenog Vladimira Turine, prema čijem je rješenju stadion građen od 1946. do 1964. Turina je bio posvećen sportskoj arhitekturi, s vizijom koja je uvijek bila nekoliko koraka ispred vremena. Stručnjaci za 24sata kažu kako rješenje za novi stadion podsjeća na Turininu tradiciju.

Na natječaj je pristiglo ukupno 88 radova iz više od dvadeset zemalja. Bio je otvoren od 20. ožujka do 17. srpnja, i uz prvonagrađeni rad, nagrađena su još četiri rješenja. Natječaj su pripremili Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ), koje je natječaj i provelo. Rezultate natječaja su predstavili predsjednica DAZ-a Ana Boljar u ime provoditelja natječaja, predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić te članovi: predsjednik Dinama Zvonimir Boban, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Ocjenjivački sud bio je sastavljen većinski od domaćih i inozemnih arhitekata i stručnjaka te po jednog predstavnika Vlade Hrvatske i Grada Zagreba. Novi stadion Maksimir trebao bi imati kapacitet od 35.000 mjesta, garažu za 800 mjesta, tri terena za treniranje, pri čemu bi jedan od njih imao tisući i pol mjesta, planiran je i novi atletski stadion. Prvonagrađeni Talijani zaslužili su i prvu nagradu od 390.400 eura. Njihov, brutalistički stadion s otvorima sa strane doista se referira na Turinu, čije je rješenje također, sve do recentnih rekonstrukcija, bilo otvoreno.

- Interesantan je, jako brutalistički, drukčiji, lovi se na tradiciju Vladimira Turine, komentar je arhitekta Otta Barića mlađeg, čiji je otac bio poznati nogometni trener i izbornik. Barić mlađi je autor stadiona u Dohi u Kataru, Dalmatia Towera kao najvišeg nebodera u Hrvatskoj te brojnih drugih poznatih projekata. I sam je sudjelovao u natječaju za novi maksimirski projekt.

- Jedino nisam siguran kako će u konačnici funkcionirati zbog četiri šupljine, tribine nisu spojene. Nisam siguran da bih sam odabrao takvo rješenje, dok je, po meni, izgubljena i veza s maksimirskom šumom. Ponovno ćemo imati visoku tribinu koja odvaja stadion od šume, kaže Barić za 24sata.

Dodaje kako se sam natjecao s potpuno drukčijim radom.

- Puno otvorenijim prema šumi, i sa jedinstvenom krovnom drvenom konstrukcijom. Bojim se, kad gledam komentare o odabranom radu, da je prilika propuštena, zaključuje Barić.

Drugo je mjesto na natječaju pripalo belgijskom uredu XDGA, bit će nagrađeni s 244.000 eura. Treće mjesto, i uz njega nagrada od 146.400 eura, pripalo je konzorciju arhitektonskih ureda Plan Comun, Studio Muoto, DATA architectes, Beatriz Borque i Beatriz Saladich, a četvrto je mjesto osvojio hrvatski ured njiric plus arhitekti, uz nagradu 117.120 eura. Peto mjesto, vrijedno 78.080 eura, pripalo je francuskom studiju LAN i poljskim arhitektima iz ureda P2PA.

Pobjedničko rješenje novog stadiona za 24sata je komentirao i arhitekt Janko Kralj.

- Na prvi dojam, dobar rad, i rad renomiranih internacionalnih arhitekata. Osobno, najbolji mi je rad Hrvoja Njirića - ne zbog lokalpatriotizma već zato što je u pitanju odmak od tipičnog, prije svega od zagrebačke četvrtaste arhitekture, kaže Kralj.

- I pobjednički rad također nudi odmak, ali mene zanima kako misle tehnički izvesti te tanke prepoznatljive "šilteve" nad tribinama. Također, baš je i jedan moj kolega komentirao da bi mu potencijalna mana mogle biti bočne tribine na kojima nema spoja, pa bi moglo biti i dosta vjetra. Ali to ne možemo sa sigurnošću tvrditi, vidjet ćemo, napominje Kralj.

Kako dodaje, natječaj je za svaku pohvalu, i način na koji gradska vlast vodi urbanizam.

- Za svaku je pohvalu provedba natječaja, njegova realizacija, za što su po mom mišljenju odgovorni gradska vlast i Društvo arhitekata Zagreba. Jako se dobro s tim nose, zaključuje Kralj.

Postojeći maksimirski stadion sagrađen je na starom igralištu HAŠK-a, u Maksimirskoj 128. Gradnja je počela 1952., Turini su suradnici bili arhitekt Franjo Neidhardt i Eugen Ehrlich kao konstruktor. Dvije godine kasnije završena je bila zapadna tribina i atletska staza, a 1955. sjeverna tribina. Istočna je podignuta 1962., i to tako da natkriva zapadnu tribinu pomoćnog igrališta. Južnu tribinu, građenu od 1964. do 1969. projektirao je Božidar Tušek, dok je nova sjeverna tribina, i rekonstrukcija zapadne tribine napravljena 1998.

Turina je rođen 1913. u Banjoj Luci, preminuo je u Zagrebu sa samo 55 godina. O projektu maksimirskog stadiona počeo je promišljati još 1945. kao o dijelu sportskog rekreacijskog sklopa na livadi Svetice. Godinu dana kasnije gradnja je i krenula.

Završetak novog maksimirskog stadiona, najavio je gradonačelnik Tomašević, očekuje se 2031.