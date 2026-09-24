Melania: Imala sam lijepo djetinjstvo u Jugoslaviji

Prva dama Melania Trump nedavno je izjavila kako je imala vrlo lijepo djetinjstvo odrastajući u socijalističkom sustavu u Sloveniji. Melania Trump osvrnula se na svoje formativne godine tijekom intervjua za Fox Business. Pritom je iznijela svoja sjećanja na životni standard koji je njezina obitelj tada uživala, ističući da se radilo o drugačijem vremenu.

​- Odrasla sam u komunizmu i zapravo mi ništa nije nedostajalo - rekla je Melania

Dodala je da u potpunosti cijeni trud svojih roditelja.

​- Smatram da sam imala jako lijepo djetinjstvo, a roditelji su mojoj obitelji osigurali predivan život -

Njezine riječi dolaze u trenutku kada aktualni predsjednik Donald Trump pojam komunizma redovito koristi u političkim napadima na svoje protivnike, ponajprije na demokrate. Tijekom nedavnih govora, Trump je često isticao kako se američki vojnici nisu borili protiv komunizma diljem svijeta da bi se ta prijetnja sada pojavila unutar američkih granica. Neke je članove Demokratske stranke čak nazvao okorjelim bezbožnim komunistima.