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DUGUJU STOTINE MILIJUNA EURA

Ministar Šušnjar o dugovima Studenca i zatvaranju: Srećom, tržište treba puno radne snage

Piše 24sata,
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Ministar Šušnjar o dugovima Studenca i zatvaranju: Srećom, tržište treba puno radne snage
Foto: Goran Kovačić/Neva Žganec/PIXSELL
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Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da je Studenac privatna kompanija te da su postupci za tvrtke koje zapadnu u financijske teškoće propisani zakonom...

Nakon što se prethodnih godina brzo širio i stvorio mrežu od oko 1400 trgovina s više od 7 tisuća zaposlenih, lanac trgovina Studenac je pod sve većim pritiskom nagomilanih dugova prema bankama i dobavljačima. Dug prema bankama potkraj prošle godine iznosio je oko 450 milijuna eura, dok je dug prema dobavljačima, prema neslužbenim informacijama, premašio 170 milijuna eura. Dio trgovina u međuvremenu se počeo zatvarati, prenosi HRT. 

Studenac, koji je u vlasništvu poljskog fonda Enterprise Investors, dodatni kapital pokušao je prikupiti izlaskom na burzu 2024. godine, no planirana javna ponuda dionica nije ostvarena.

Omiški Studenac posljednjih je godina postao jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj, osobito na obali. Širenje mreže trgovina u velikoj je mjeri financirao zaduživanjem.

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Potkraj prošle godine obveze prema bankama iznosile su oko 450 milijuna eura. Prema neslužbenim informacijama iz priloga, dug prema dobavljačima premašio je 170 milijuna eura. Iako dobavljači potvrđuju da dugovanja postoje, do obustave isporuka, prema njihovim navodima, nije došlo.

Glavni tajnik Atlantic grupe Ivan Mišetić objasnio je kako dobavljači mogu postupati kada naplata kasni, prenosi HRT. 

- Mi imamo svoje metode, tehnike i načine smanjivanja isporuka dok se dug ne namiri. Ne bi to bilo prvi put. To je uobičajeno i zbiva se na hrvatskom tržištu gotovo svakodnevno, rekao je Mišetić.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da je Studenac privatna kompanija te da su postupci za tvrtke koje zapadnu u financijske teškoće propisani zakonom. Osvrnuo se i na moguće posljedice za zaposlene, naglasivši da na tržištu rada postoji velika potreba za radnicima.

- Srećom, tržište rada je propulzivno, treba jako puno radne snage, pogotovo domaće. Ako dođe do toga, a ja se nadam da neće, postoje zakoni o financijskoj odgovornosti i predstečajnoj nagodbi, pa onda, ako mehanizmi tog zakona ne riješe tu situaciju, imamo daljnje zakone - rekao je Šušnjar.

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Ekonomist i sveučilišni profesor Ljubo Jurčić smatra da je u situaciji velikih dugova ključno najprije osigurati nastavak financiranja i opskrbe trgovina.

- Prvo je uvijek financijsko restrukturiranje, da dođete do daha. Da vam dobavljači ne prestanu davati robu jer onda ste gotovi, da vas banka ne prestane pratiti, onda ste opet gotovi, ili ulagači - rekao je Jurčić.

Dodao je da se istodobno moraju razmotriti promjene u poslovanju, uključujući i prodaju imovine koja se može brzo unovčiti.

- Morate paralelno s time raditi na tome što morate promijeniti u strukturi poslovanja. Ako su dugovi veliki, morate ići na radikalne korake, na ono što možete brzo unovčiti - poručio je.

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