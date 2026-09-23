Dječak (3) koji je stradao u požaru u Zadru se probudio. Sestra: 'Kasno je. Zakazali su...'

Kako je ranije objavljeno u slučaju teško ozlijeđenog trogodišnjeg dječaka u Zadru, Inspekcijski nadzor Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike utvrdio je propuste u postupanju sustava socijalne skrbi.

Naime, nadzor je pokazao da nisu poštovani načelo najboljeg interesa djeteta ni načelo žurnosti u postupanju. Iako su mjere obiteljsko-pravne zaštite bile više puta izricane, nisu dale rezultate, zbog čega je ranije trebalo primijeniti strože mjere.

Posljednja mjera izrečena je u siječnju, kada je procijenjeno da je dijete sigurno, ali su istodobno utvrđeni visoki rizici na strani roditelja. Ipak, mjera je provedena tek u lipnju. Inspekcija je zaključila da je, s obzirom na dob djeteta i ranije utvrđene rizike, puno ranije trebalo izdvojiti dijete iz obitelji ili pokrenuti postupak pred sudom.

- Izrekli smo mjere Područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda. Tražimo da se pokrene procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bismo zaštitili dijete - rekla je Josipa Crnoja Bartolić, načelnica Sektora za inspekcijski nadzor.

Ministar Alen Ružić najavio je utvrđivanje odgovornosti svih za koje se utvrdi da nisu postupali u skladu sa svojim obvezama. U zadarski Područni ured bit će upućen i stručni tim radi procjene stanja i pružanja stručne podrške. Nakon što su rezultati nadzora objavljeni za Net.hr oglasila se i polusestra dječaka Simona Zrilić, koja je i prije upozoravala na postupanje nadležnih službi.

- Potvrđeno je da je mog brata trebalo izdvojiti iz obitelji, zato se opravdano pitamo kako su centar i cijeli sustav zakazali i zašto se nije reagiralo na vrijeme. Ne želim nikoga unaprijed osuđivati, ali tražim da se utvrdi odgovornost svih nadležnih i da se napravi sve kako bi moj brat sada bio siguran i dobio potrebnu pomoć i sve za daljnji oporavak - rekla je.

Ranije je već sestra tvrdila da se ova tragedija mogla spriječiti.

- Sad je kasno, ponavljam već da je moglo biti spriječeno sve ovo da su nadležne službe radile svoj posao kako trebaju. One osobe za koje misliš da ti trebaju najviše pomoći i biti uz tebe su baš ono suprotno i, nažalost, uvijek stradaju oni nevini i nemoćni - rekla je.

Podsjetimo, dječak je teško je ozlijeđen u požaru stana dok je bio sam kod kuće. Očevidom je utvrđeno da je požar izazvao kratki spoj na produžnom kabelu na koji su bili priključeni mobitel i ventilator. Zbog teških opeklina prvo je zbrinut u zadarskoj bolnici, a potom je prevezen u zagrebačku Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj.

Dječak se jučer, doznaje Net.hr, probudio i počeo je normalno disati. Majka je uhićena zbog sumnje da je povrijedila djetetova prava i ugrozila njegov život, te joj je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.