Boban: Požar zahvatio 58 kuća, 36 automobila i 25 plovila...

Veliki požar na omiškom području zahvatio je 58 stambenih objekata, dvije garaže, 36 vozila, 25 plovila, dva trailera, jedan motocikl i dva teretna vozila, rekao je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban na temelju podataka prikupljenih u subotu do 13 sati.

- Podaci još nisu konačni niti su oštećenja kategorizirana. Među objektima sigurno ima i onih koji su samo neznatno zahvaćeni, ali su također uvršteni u popis. Trebat će napraviti dodatnu kategorizaciju - rekao je Boban za Dnevnik HTV-a.

Izvidi će se nastaviti, dodao je Boban koji ne očekuje njihovo znatnije povećanje.

Prihvatni centri u sportskoj dvorani na Gripama i u Omišu raspušteni su nakon što su se ljudi vratili u svoje domove ili smještaje.

- U hotelima u Tučepima ostalo je 37 osoba, dok su ostali u svojim kućama ili su kao turisti nastavili putovanje - rekao je župan.

Požarište je gotovo potpuno ugašeno, a na terenu su timovi Elektrodalmacije, koji postupno ponovno uspostavljaju opskrbu električnom energijom.

Taj bi posao, kako je rekao, mogao biti završen do kraja dana ili tijekom sutrašnjeg dana.

Crveni križ i dalje dežura u Omišu te dostavlja hranu i piće ekipama Elektrodalmacije i stanovnicima koji ne mogu sami pripremiti obroke.

Boban je pojasnio da nakon požara nije proglasio prirodnu nepogodu, nego veliku nesreću. Tom su odlukom nadležne institucije ovlaštene angažirati sve potrebne komunalne tvrtke i druge službe, objasnio je.

Što se tiče uzroka požara, Boban je rekao da treba pričekati rezultate policijskih izvida i da ne može tvrditi da je vatra podmetnuta.

- Smatram da bi kazne za namjerno izazivanje požara trebale biti što strože zbog ugrožavanja života i uništavanja imovine - kazao je.

Zahvalio je vatrogascima, policiji, Crvenom križu, službi 112, volonterima te vlasnicima trgovina i ugostiteljskih objekata koji su pomagali tijekom požara.

Boban je izrazio sućut obitelji poginule osobe te svim ozlijeđenima koji se liječe u Splitu i Zagrebu poželio brz oporavak.

U požaru je jedna osoba smrtno stradala, a desetak ih je teže opečeno i hospitalizirano.