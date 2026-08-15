Bježala od požara i poginula?: Obitelj nestale Dragane dala DNK uzorke, došao i suprug

Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoši u BiH nestala je tijekom velikog požara na omiškom području, gdje je radila kao sezonska radnica. Njezin nestanak zabilježen je 13. kolovoza u mjestu Stanići, a vjeruje se da je pronađeno njezino tijelo nakon stravičnog požara, piše Index.

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, Antešević je bila u automobilu s još dvoje ljudi tijekom bijega od vatre koja je zahvatila to područje. U jednom trenutku udaljila se od vozila i otad nije viđena. Jedna od osoba iz automobila, prema dosadašnjim podacima, teško je ozlijeđena.

Njezina obitelj odmah je stupila u kontakt s nadležnim službama u Hrvatskoj. Dostavili su uzorke DNK, a suprug Dragane Antešević otputovao je u Hrvatsku kako bi na licu mjesta pratio situaciju i pokušao saznati što se dogodilo, objavio je BL portal.

U potragu su jučer bili uključeni policija i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), koji su detaljno pretraživali područje gdje je žena posljednji put viđena. Policija je objavila njezinu fotografiju i osobne podatke te je uputila poziv građanima da jave sve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku.

U međuvremenu je na požarištu kod Omiša nađeno tijelo za koje se vjeruje da pripada nestaloj Dragani Antešević.