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PRONAŠLI TIJELO

Bježala od požara i poginula?: Obitelj nestale Dragane dala DNK uzorke, došao i suprug

Piše 24sata,
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Bježala od požara i poginula?: Obitelj nestale Dragane dala DNK uzorke, došao i suprug
Foto: nestali.gov.hr
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Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoši u BiH radila kao sezonska radnica. Navodno je bila u automobilu s još dvoje ljudi. Bježali su od požara, u jednom trenutku se udaljila

Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoši u BiH nestala je tijekom velikog požara na omiškom području, gdje je radila kao sezonska radnica. Njezin nestanak zabilježen je 13. kolovoza u mjestu Stanići, a vjeruje se da je pronađeno njezino tijelo nakon stravičnog požara, piše Index.

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, Antešević je bila u automobilu s još dvoje ljudi tijekom bijega od vatre koja je zahvatila to područje. U jednom trenutku udaljila se od vozila i otad nije viđena. Jedna od osoba iz automobila, prema dosadašnjim podacima, teško je ozlijeđena.

NESLUŽBENO Kod Omiša pronađeno tijelo nestale Dragane Antešević (34)?
Kod Omiša pronađeno tijelo nestale Dragane Antešević (34)?

Njezina obitelj odmah je stupila u kontakt s nadležnim službama u Hrvatskoj. Dostavili su uzorke DNK, a suprug Dragane Antešević otputovao je u Hrvatsku kako bi na licu mjesta pratio situaciju i pokušao saznati što se dogodilo, objavio je BL portal

U potragu su jučer bili uključeni policija i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), koji su detaljno pretraživali područje gdje je žena posljednji put viđena. Policija je objavila njezinu fotografiju i osobne podatke te je uputila poziv građanima da jave sve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku.

U međuvremenu je na požarištu kod Omiša nađeno tijelo za koje se vjeruje da pripada nestaloj Dragani Antešević. 

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