Vodovod,kanalizaciju i novi asfalt mještani proslavili feštom. Stigao i gradonačelnik!

Kad se polože nove cijevi, asfaltira cesta i završi veliki infrastrukturni posao, red je i na pravu, zajedničku feštu u selu. Upravo tako su razmišljali mještani Filipina i Mihelića kraj Žbandaja nedaleko od Poreča, koji su završetak radova odlučili proslaviti onako kako najbolje znaju, svi zajedno, uz domaću hranu, piće i dobro društvo. A posla je bilo i previše.

U Filipinima je sagrađeno 1840 metara nove infrastrukture, dok su Mihelići dobili 1451 metar mreže i crpnu stanicu. Sreći nije bilo kraja. Ukupno je tako položeno čak 3,3 kilometra novih cjevovoda, a nova mreža spojena je na postojeći sustav u Buićima.

Za 91 kućanstvo i približno 230 stanovnika to znači mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, čišći okoliš i kvalitetniji život.

A kad su svi bageri utihnuli nakon završetka posla, nije bilo dovoljno samo zatrpati rupe i reći "gotovo". Stigao je i novi asfalt!

Na zajedničkoj fešti uz iće i piće mještanima se pridružio i Loris Peršurić, gradonačelnik Poreča.

- Hvala svim mještanima na pozivu i gostoprimstvu. Lijepa gesta, dobra atmosfera i zajedničko druženje još su jednom pokazali da ovakvi projekti donose konkretnu korist ljudima. Upravo zato važno je biti na terenu, među ljudima, slušati njihove potrebe i zajedno pratiti razvoj naših naselja - rekao je Peršurić.

Poreč je pred velikim ciljem i područje Grada približava se čak 99 posto pokrivenosti sustavom javne odvodnje u svim naseljima.

A dok se postoci, kilometri i cijevi mogu lijepo zbrojiti na papiru, mještani su pokazali da se ono najvažnije ne može izmjeriti metrom. Kad postoji sloga i zajedništvo, svaki se veliki projekt lakše završi i još bolje proslavi.

Jedan od mještana i aktera fešte, Alen Radman, rekao nam je da je druženje po završetku radova bilo bitno za sve njih.

Foto: Privatni album/

- To nam je bilo važno jer smo dobili jednu veliku investiciju za naše mjesto. To znači da septičke jame konačno odlaze u povijest i dobivamo sustav kanalizacije kakav već postoji na većini područja Poreča. Time dobivamo viši standard i bolju kvalitetu života u našim naseljima koja se sve više šire. Kad su se bageri ugasili, to je postao povijesni dan za naša mjesta. Nešto što će ostati i za buduće generacije, pa smo željeli sve to zaključiti, a kako bolje nego uz druženje i dobru zajedničku marendu. Onako, po domaći - rekao je mještanin.