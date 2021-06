Ja sam se počeo truditi u svojoj 22 godini i uspio sam nakon 15 godina pokušavanja. Ljudi koji na kraju uspiju - nisu odustajali, rekao je Mohamed Alabbar, globalni poduzetnik, gostujući u emisiji Romana Bolkovića "1 na 1". Alabbar je govorio o svom putu prema uspjehu, Dubaiju i budućnosti.

Mohamed Alabbar, emiratski je poduzetnik i globalni poduzetnik. Najpoznatiji je kao osnivač Emaar Propertiesa, kompanije koja stoji iza projekata kao što su Burj Khalifa i Dubai Mall, kao i predsjednik Eagle Hillsa, tvrtke za privatna ulaganja i razvoj nekretnina sa sjedištem u Abu Dhabiju. Također je osnivač i direktor tvrtke noon.com, ekosustava e-trgovine za arapski svijet i najveće tvrtke za elektroničku trgovinu GCC-a i predsjednik Americana Group u prehrambenoj industriji.

Na pitanje što ga je tjeralo da napravi najviši toranj na svijetu, Alabbar je odgovorio kako misli da su ljudi prirodno zavidni prema drugim gradovima.

- Htio sam napraviti nešto u gradu, ali mi je rečeno da mogu samo ako napravim nevjerojatnu građevinu za grad i tako smo došli na ideju -prisjetio se Alabbar.

- Kada sam prvi puta bio u tornju bilo me strah, bio sam zabrinut hoće li ljudi uživati u njemu, hoće li se osjećati sigurno, hoće li donijeti nadu ljudima da je Dubai sjajan, svjetski grad? Hoće li se moći održavati može li postići maksimalnu sigurnost - rekao je dodaje. Poduzetnik koji s 15 godina nije imao ni struje, ni tekuće vode u rodnom gradu, bio je jedno od 14 djece u obitelji.

Alabbar kaže da mu se posrećilo zato što je država nastala godine kada je završio srednju školu pa je mogao dobiti školarinu u SAD-u.

- Ja sam se počeo truditi u svojoj 22. godini i uspio sam nakon 15 godina pokušavanja. Ljudi koji na kraju uspiju - nisu odustajali rekao je Mohamed Alabbar.

- Mislim da ono što je zanimljivo vezano uz Dubai je što se nalazi u regiji koja je nažalost puna loših vijesti. Imate Iran, Afganistan, Izraelce, Arape, mnogo nevolja. Ali mislim da Dubai i Emirati svjedoče da dobro liderstvo može kreirati nevjerojatnu okolinu i u takvoj regiji. Dubai se sad natječe sa Šangajem, New Yorkom, Londonom, dvjesto nacionalnosti živi zajedno u prosperitetu i sigurnosti. Sve je u liderstvu i oblikovanju politike koja se provodi u svemu: poslovnoj politici, birokraciji, infrastrukturi, i evoluciji zakona - to je učinilo grad posebnim - rekao je. Dodao je i to da kad je započeo svoju komaniju s 300 tisuća dioničara, da mu motiv motiv nije bio novac.

- Bio sam toliko uzbuđen što su mi vjerovali i to mi je značilo sve. Ali, kada vam netko vjeruje morate napraviti dobar posao, a ako napravite dobar posao novac će doći - rekao je.

Kako je došao u Hrvatsku

- Prije 12 godina nazvao sam prijatelja i rekao mu da se toliko u svijetu pričao o nuklearnim reaktorima i pitao može li mi netko pokazati jedan. Rekao je da ne zna nikoga, ali onda su se sjetili da znaju znanstvenika u Hrvatskoj i rekli su mi da će me on odvest do jednog. Nisam znao gdje je Hrvatska i rekli su mi da samo odletim za Split. Došao sam po noći, a sljedeći dan kad sam otvorio zavjese bio sam zaslijepljen ljepotom i tu je započela moja ljubav - otkrio je svoj prvi susret s našom zemljom.

Kaže kako su ljudi u Hrvatskoj su topli i ljubazni, a budući da dolazi iz takvog društva, to mu dira srce.

- Ono što mi se sviđa u Hrvatskoj je što svi poštuju crkvu i njezinu visinu. Ideja da je katedrala glavno obilježje grada je nešto najljepše što sam vidio. Zbilja mislim da treba zadržati to poštovanje i što god da gradimo u Hrvatskoj treba izgledati hrvatsko, Hrvatska ne može izgledati kao Dubai. Naravno uz korištenje tehnologije, dobru infrastrukturu i održivost rekao je Alabbar.

Za turizam je rekao da Hrvatska ima sjajne stvari ali da mora poboljšati infrastrukturu, poboljšati birokraciju.

- I kao vlasnik hotela mislim da je naša dužnost nadograditi hotele, raditi dobar marketing, imati dobru uslugu, produžiti sezonu kreativnošću i novim ponudama - dodao je. Za našu birokraciju i kupnju hotela u Hrvatskoj rekao je da je 'teško, ali funkcionira'.

O Zagrebu: Zadržite duh, ne mijenjajte ga

- Sviđa mi se arhitektura i veličina Zagreba, u velikim gradovima se nekada izgubi duh. Zadržite Zagreb Zagrebom, nemojte ga mijenjati. Moguće je obnoviti Zagreb, ali ga i dalje poštovati - dodao je. Nada se da još postoji šansa za gradnju oko Velesajma za što je bio zainteresiran za vrijeme vladavine Milana Bandića.

- Itekako sam zainteresiran - kazao je Alabbar dodajući kako planira stupiti u kontakt s novim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem kako bi mu izložio svoj plan.

- Dao bih mu nekoliko tjedana da se upozna s materijom. Važno je da mu barem objasnim što sam imao na umu. Možda su ljudi pogrešno shvatili to što planiram. To je projekt baš po mjeri Zagreba - poručio je.

Na pitanje kakav dojam ostavlja Hrvatska kao zemlja za investicije među stranim investitorima, Alabbar odgovara kako su Hrvati previše samokritični, i da postoje mnogo interesa za investiranje u hrvatsku.

- Imidž Hrvatske je ljepote i napretka. Ljudi čitaju u novinama kako je ekonomija jedna od boljih u regiji i kako se dobro snašla u Covid krize, mislim da su impresije dobre. Jedna stvar koja mi nedostaje je reklamiranje Hrvatske na CNN-u što više ne viđam, ali mislim da je imidž pozitivan - zaključio je.