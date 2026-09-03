Bogataša kojeg su teretili za naručivanje ubojstva malteške novinarke pustili na slobodu

Malteška vlada pozvala je na smirivanje napetosti nakon oslobađajuće presude tajkunu optuženom za naručivanje ubojstva istraživačke novinarke Daphne Caruane Galizie 2017. godine koja je razotkrila porezne oaze svjetske političke elite.

Presuda od srijede navečer razbjesnila je obitelj žrtve i naišla na kritike organizacije za slobodu medija Reporteri bez granica, „zgrožene” tom odlukom.

Premijer Robert Abela nije izravno komentirao slučaj, no njegova vlada pozvala je javnost na suzdržanost.

- U ovom osjetljivom trenutku vlada apelira na oprez u javnim izjavama koje bi mogli nanijeti više štete nego koristi - stoji u objavi kojim vlada „prima na znanje” ishod suđenja.

Foto: Darrin Zammit Lupi

Caruana Galizia ubijena je u dobi od 53 godine u napadu automobilom bombom ispred svoje kuće u listopadu 2017. godine. Ona je istraživala takozvane 'Papire iz Paname', curenje dokumenata iz panamske odvjetničke tvrtke koje je otkrilo na koje načine svjetska elita skriva novac u poreznim oazama.

U dokumentima su se spominjali bivši svjetski čelnici poput britanskog premijera Davida Camerona, ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, gruzijskog premijera Bidzine Ivanišvilija, argentinskog predsjednika Mauricia Macrija ili vodstva Katara, Saudijske Arabije i Emirata.

Foto: Darrin Zammit Lupi

Galizijino ubojstvo pokrenulo je političku buru na Malti te usmjerilo međunarodnu pozornost na tamošnju policiju i pravosuđe. Trojica muškaraca osuđena su za izvršenje ubojstva, a dvojica za nabavu bombe, piše Reuters. No biznismen Yorgen Fenech, nasljednik nekretninskog carstva s hotelima i kockarnicama, u srijedu je oslobođen odlukom porote u omjeru 8-1. Fenech je bio optužen za suučesništvo u ubojstvu i i za zločinačko udruživanje radi počinjenja ubojstva.

Tužitelji se ne mogu žaliti na presudu, osim u slučaju iznimnih pravnih okolnosti, prenosi Reuters. Tijekom suđenja koje je trajalo nešto manje od dva mjeseca tužiteljstvo je tvrdilo da je Fenech želio smrt Daphne Caruane Galizije jer je namjeravala razotkriti informacije o njemu.

Foto: Darrin Zammit Lupi

Sin Daphne Caruane Galizije Matthew na Facebooku je izrazio zaprepaštenje „užasnom odlukom porotnika” od koje se Malta „možda nikad neće oporaviti”.

- Imali su veliku odgovornost zadovoljiti pravdu. No oprali su ruke od nje.

Oporbena Nacionalistička stranka održala je tijekom noći „tihi prosvjed” ispred Abelina ureda.

Čelnik stranke Alex Borg pozvao je na izvanrednu sjednicu parlamenta na temu presude.

Foto: Darrin Zammit Lupi

- Sada znamo da je ubojstvo Daphne Caruane Galizije planirano iz te zgrade - rekao je Borg pokazujući na ured premijera.

Fenech je odbacio optužbe, a njegova obrana za ubojstvo optužila njegovog nekadašnjeg bliskog prijatelja Keitha Schembrija, bivšeg šefa kabineta tadašnjeg premijera Josepha Muscata i čestu metu članaka na blogu Caruane Galizije. Muscat je član Abeline Laburističke stranke, a s funkcije je odstupio nakon ubojstva novinarke. Policija je na sudu izjavila da Schembri nikada nije bio osumnjičenik, a on je zanijekao bilo kakvu ulogu u ubojstvu.