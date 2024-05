Bojan Glavašević: 'Uvijek ću biti tu za manjine, od Brisela do Zagreba ću doći biciklom'

Bojan Glavašević ide u utrku po mandat u Europskom parlamentu. Uvjeren je da izborni rezultat na parlamentarnim izborima, na kojima SDP i koalicijski partneri nisu uspjeli izboriti pobjedu, neće utjecati na rezultate europskih izbora koji se održavaju 9. lipnja, a na kojima se on natječe kao nezavisni i kao šesti na listi. U tome ga ne obeshrabruje što 17. travnja nije osvojio novi mandat u Saboru, a naveo je glavne prioritete kojima će se baviti u EU parlamentu.

- Mislim da je važno svakodnevno iz EU parlamenta raditi za Hrvatsku i biti prisutan i u Hrvatskoj - rekao je.

Smatra da europski zastupnici moraju intenzivnije raditi na politici hrane i oznakama izvornosti za hrvatske domaće proizvode, a pitanje transporta ističe kao jedno od glavnih područja djelovanja u EU.

- Zvuči li kao znanstvena fantastika da od Splita do Zagreba vlakom putujemo manje od dva sata, od Čakovca do Zagreba 15 minuta ili od Osijeka do Zagreba 45 minuta? Ako znamo kakva je brzina željeznica u EU, to uopće nije znanstvena fantastika, a omogućilo bi da, primjerice, živite u Osijeku, a radite u Zagrebu, što bi utjecalo i na pristupačnost stanovanja, kvalitetu života i zato je željeznica veliki vizionarski projekt kojim se moramo svi baviti. I ja se planiram baviti upravo time - rekao je.

Najavio je da će 16. svibnja otputovati u Bruxelles, upravo vlakom, a vraćat će se biciklom. Plan je da na putu pronađe sve primjere pozitivnih praksi kakve se mogu primjeniti u Hrvatskoj.

- Postoji percepcija da oni koji su izabrani u EU parlament odu i više se ne vraćaju u Hrvatsku dok ne bude vrijeme za reizbor. "Pa na ovaj način, vozeći se biciklom iz Bruxellesa za Zagreb, upravo to želim demantirati i želim simbolički pokazati da je mjesto EU zastupnika prije svega u Hrvatskoj i da mora raditi za Hrvatsku. Dio puta vozit ću se željeznicom kako bismo pokazali da ove stvari koje imamo pravo tražiti za Hrvatsku nisu znanstvena fantastika nego da su dostižne - kazao je.

Prioriteti će mu, rekao je, biti i pitanja slobode medija, kao i prava nacionalnih manjina.

- Šaljem poruku našim nacionalnim manjinama, od Srba preko Bošnjaka do Talijana da ja mogu biti njihov glas u EU parlamentu i to želim biti. želim da znaju da postoji netko iz većinskog naroda kome se uvijek mogu obratiti, bez obzira na sve. To su naše sugrađanke i sugrađani. Želim da znaju da sam uvijek tu za njih. Briga o manjinama jedan je od mojih prioriteta - naglasio je Glavašević.