OGLASIO SE SIRSKI

Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta

Piše HINA,
Foto: Maksym Kishka

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prošlog tjedna rekao da je situacija na bojištu najbolja za Ukrajinu od sredine prošle godine.

Ukrajina je vratila kontrolu nad 480 četvornih kilometara teritorija u jugoistočnim i istočnim dijelovima bojišnice od kraja siječnja, rekao je čelnik njene vojske Oleksandr Sirski, dodajući da Rusija nastavlja s proljetnom ofenzivom. Posjetivši bojišnicu, Sirski je rekao da je Ukrajina vratila kontrolu nad osam mjesta u Dnjipropetrovskoj oblasti na istoku i četiri mjesta u jugoistočnoj Zaporiškoj oblasti. Unatoč ukrajinskim uspjesima, ruske snage nastavljaju s proljetnom ofenzivom, kazao je.

"Ruske snage ne napuštaju svoje planove za daljnjim ofenzivnim operacijama te reorganiziraju dostupne snage i opremu", kazao je Sirski na komunikacijskoj platformi Telegram kasno u nedjelju.

"Usprkos značajnim gubicima ljudstva i vojne opreme, napadači namjeravaju zauzeti dodatan ukrajinski teritorij i uspostaviti 'tampon zonu' u Dnjipropetrovskoj oblasti", dodao je.

Ukrajinski vojnici drže obrambene položaje, rekao je.

VIDEO Žestoki udar Rusije na Odesu. Među mrtvima i dijete
VIDEO Žestoki udar Rusije na Odesu. Među mrtvima i dijete

Protunapadi Kijeva remete ruske planove

Vojni analitičari tvrde da ukrajinski protunapadi na jugoistoku zemlje pomažu poremetiti ruske napore oko Pokrovska u istočnoj Donjeckoj oblasti, ali i općenitu rusku proljetnu ofenzivu uzduž preko 1200 kilometara bojišnice.

"Ukrajinski protunapadi u smjerovima Huljajpole i Oleksandrivka nastavljaju ruskom vojnom zapovjedništvu zadavati dileme za koje se čini da pretjerano rastegnute ruske snage teško na njih pronalaze odgovor", kazao je vošingtonski think tank Institute for Study of War u svom dnevnom izvješću u ponedjeljak.

Ruski vojnici su nastavili napredovati u istočnoj Donjeckoj oblasti, sjeverno od ključnog logističkog čvorišta Pokrovska, citirali su ruski državni mediji rusko ministarstvo obrane prošlog tjedna.

VIDEO Rusi kažu da su u tri sata oborili 148 ukrajinskih dronova
VIDEO Rusi kažu da su u tri sata oborili 148 ukrajinskih dronova

Bitka za Pokrovsk je trajala od sredine 2024. usred pokušaja Rusije da učvrsti svoju kontrolu nad Donjeckom oblasti.

Sirski je rekao da je također posjetio područje Pokrovska i da je naredio slanje dodatnog streljiva i drugih potrepština kako bi se ojačale tamošnje ukrajinske snage.

Dok su diplomatski napori za okončanje rata zastali, Ukrajina je također pojačala svoje dalekometne napade na rusku naftnu infrastrukturu.

Ukrajinske snage su tijekom protekla dva tjedna gađale ruske luke na Baltičkom moru i naftnu infrastrukturu u Lenjingradskoj oblasti.

VIDEO Žestoki udar Rusije na Odesu. Među mrtvima i dijete
STRAVIČNI PRIZORI

VIDEO Žestoki udar Rusije na Odesu. Među mrtvima i dijete

Tragičan napad na Odesu! Poginulo je troje ljudi, uključujući dijete, a 10 osoba ozlijeđeno je u ruskom napadu. Razaranje u Primorskom i kijevskom okrugu šokira, dok Rusija napada civilnu infrastrukturu
VIDEO Rusi kažu da su u tri sata oborili 148 ukrajinskih dronova
NAPADI NA CRNOM MORU

VIDEO Rusi kažu da su u tri sata oborili 148 ukrajinskih dronova

Gradonačelnik ruske crnomorske luke Novorosijsk Andrej Kravčenko izvijestio je da su ostaci drona pogodili visoku stambenu zgradu. Trenutno nema informacija o žrtvama.
Ukrajinci dronovima zapalili dva ruska naftna postrojenja
NEMA OZLIJEĐENIH

Ukrajinci dronovima zapalili dva ruska naftna postrojenja

Ukrajina je izvela nove napade dronovima na rusku naftnu industriju, prouzročivši požare na nekoliko lokacija, rekli su u nedjelju regionalni dužnosnici, a prenosi agencija dpa

