HOROR U DVORU VELIKI TABOR

UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!

Piše Julia Očić,
UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!
Na tradicionalnoj manifestaciji u Dvoru Veliki Tabor jedan od topova iz kojih se pucalo je, prema riječima svjedoka, 'raznio muškarca'

Stravičan događaj obilježio je Uskrsni ponedjeljak u Dvoru Veliki Tabor na području Općine Desinić, gdje je jedan od topova iz kojeg se pucalo na tradicionalnoj manifestaciji usmrtio muškarca, piše Zagorje.com.

Naime, jedan od topova nekoliko puta zaredom nije opalio te je zatajio. Nakon toga je opalio, a kada su ga sljedeći put počeli puniti, nenadano je opalio te je, prema riječima svjedoka, "raznio muškarca" koji ga je u tom trenutku punio.

- Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor - izjavio je jedan od svjedoka.

Na mjesto događaja pristigle su policija i hitna pomoć, a iz PU krapinsko-zagorske potvrdili su da su dojavu zaprimili u 15 sati i 15 minuta te da su policijski službenici upućeni na mjesto događaja.

- U mjestu Hum Košnički, kod Dvora Veliki Tabor, top je usmrtio jednu osobu. Okolnosti će se utvrditi očevidom i kriminalističkim istraživanjem koje slijedi - rekli su kratko iz policije za Zagorje.com.
 

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...
'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'
DETALJI (NE)MOGUĆE MISIJE

'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'

Časnik za oružane sustave oborenog F-15E Strike Eagle teško ozlijeđen čekao je dolazak američkih komandosa i trudio se izbjeći detekciju. Trump: 'Nevjerojatna akcija!'
Cijene goriva opet rastu od sutra, dizel kao u svibnju 2022.!
VLADA ODLUČILA NA SJEDNICI

Cijene goriva opet rastu od sutra, dizel kao u svibnju 2022.!

Pozivam sve, poglavito trgovce i pružatelje usluga, da ne podižu neopravdano cijene i da se ne pozivaju na ratne okolnosti kao izgovor', poručio je u nedjelju ministar Tomo Medved

