UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!

Stravičan događaj obilježio je Uskrsni ponedjeljak u Dvoru Veliki Tabor na području Općine Desinić, gdje je jedan od topova iz kojeg se pucalo na tradicionalnoj manifestaciji usmrtio muškarca, piše Zagorje.com.

Naime, jedan od topova nekoliko puta zaredom nije opalio te je zatajio. Nakon toga je opalio, a kada su ga sljedeći put počeli puniti, nenadano je opalio te je, prema riječima svjedoka, "raznio muškarca" koji ga je u tom trenutku punio.

- Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor - izjavio je jedan od svjedoka.

Na mjesto događaja pristigle su policija i hitna pomoć, a iz PU krapinsko-zagorske potvrdili su da su dojavu zaprimili u 15 sati i 15 minuta te da su policijski službenici upućeni na mjesto događaja.

- U mjestu Hum Košnički, kod Dvora Veliki Tabor, top je usmrtio jednu osobu. Okolnosti će se utvrditi očevidom i kriminalističkim istraživanjem koje slijedi - rekli su kratko iz policije za Zagorje.com.

