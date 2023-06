Bojan Ivošević fizički napadnut u centru grada: 'Prijetnje stalno stižu radi uvođenja reda'

Dogradonačelnik Splita opet je Bojan Ivošević fizički napadnut u 18.30 sati nedaleko od Zlatnih vrata.

Prvo je došlo do verbalnog, a potom i tjelesnog nasrtaja na Puljkovog zamjenika, javlja Slobodna Dalmacija.

- Nažalost, to se dogodilo maloprije. Moj zamjenik je napadnut fizički. Mi, nažalost, svaki dan doživljavamo razne prijetnje radi uvođenja reda u gradu. Djelatnik jednog ugostiteljskog objekta ga je napao. Na sreću, zamjenik je bio dovoljno priseban da izbjegne udarac.

Pozvao je policiju koja je došla na očevid i nadam se da će se to razriješiti i da se takve stvari više nikad neće događati. Naš posao je težak sam po sebi i doživljavati prijetnje svaki dan, a sada i fizičke napade zaista je neprimjereno. To ne samo da nije ugodno, nego i svima nama izaziva stres, naročito zamjeniku u ovom slučaju. Apeliram na sve naše građane da se zaista suzdrže od takvih stvari. Ako imaju što reći ili kritizirati, neka to naprave, ali ovakvi napadi su zaista neprimjereni - kazao je Ivica Puljak za Novu TV.