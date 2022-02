Splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević u četvrtak je prvi put nakon incidenta i verbalnog napada na novinarku Slobodne stao pred medije uoči sjednice Gradskog vijeća, iako je rekao da se neće obraćati medijima mjesec dana, piše Dalmatinski portal.

- Znam da sam rekao da se neću obraćati medijima mjesec dana. To planiram održati, ovdje sam prije svega da napravim jedan ljudski čin koji je, smatram, potreban, a u onom trenutku nije bio moguć jer nisam bio u zemlji.

Ispričavam se novinarki Nikolini Lulić i svakoj drugoj osobi koja se možda osjetila povrijeđena mojim riječima i načinom komunikacije. Tu sam lekciju naučio. Neke stvari ću promijeniti u svom životu. Ono što ne mogu promijeniti, ne mogu vratiti vrijeme nazad.

Znam da mnogi od vas neće vjerovati mojoj isprici i mojim riječima da se to neće ponoviti. Potpuno vas razumijem. Ne bih bio ni prvi, ni zadnji političar koji je rekao da nešto neće ponoviti i onda ponovno ponovi.

Podsjetit ću vas da sam dao neka obećanja u kampanji koja su se činila nerealna i neostvariva. I to smo napravili. Ovo obećanje je jednako onome kad smo obećali da ćemo očistiti Hrvojevu, uvesti red u grad i Istočnu obalu. Ovako nešto, iz mojih usta, ja vam garantiram, neće se ponoviti.

Isto tako, ako imate kakva pitanja, tu je kolega Antonio da odgovori. Ja sam tu ako imate još ikakvo pitanje o ovom slučaju jer ne smatram primjerenim izaći pred medije i onda ne odgovarati na pitanja. Vi imate pravo raditi svoj posao. Trudit ću se da maksimalno olakšam dostupnost svih informacija - rekao je Ivošević.

Na pitanje je li svjestan da više nije aktivist i da je njegova komunikacija naštetila gradonačelniku Puljku i ljudima oko njega, rekao je kako nije član nijedne stranke te se ispričao Puljuk, zamjeniku i svim vijećnicima i članovima njegove stranke što se neke njegove odluke vežu uz njih.

- Svjestan sam da više nisam aktivist, nego zamjenik gradonačelnika. Toga sam potpuno svjestan i takva stvar se neće ponoviti i neće biti na sramotu našeg grada - rekao je.

'Promijenit ću način komunikacije'

- Prije svega, mislim da moram promijeniti način komunikacije s novinarima. Ja sam ostao u starom 'modu' kada sam bio aktivist i kada sam imao neformalni vid komunikacije. Moja funkcija to više ne dozvoljava, to se promijenilo sada momentalno. Ne vidim ništa sporno što ću, kao i svi drugi političari u ovoj zemlji, dodatno raditi na svojim komunikacijskim vještinama. Ono što premijer radi kada ide u kampanju, vjerojatno ću i ja raditi - rekao je na pitanje što će promijeniti.

Bi li tražio ostavku od drugih za istu stvar?

- Za početak zahtijevao bi ispriku. Vjerojatno kao oporba i ostavku. Mislim da je to normalni politički diskurs. Ja sam se Nikolini Lulić već u razgovoru ispričao, a ispričao sam se i ponovno. Ispričat ću se koliko god puta treba - rekao je Ivošević.

Novinari su ga pitali i da komentira izjave o reketu Slobodne Dalmacije prema Gradu Splitu.

- Ono što sam naučio je da ja, kao zamjenik gradonačelnika, ne bih trebao komentirati rad medija ni u kom smislu. Ako želim komentirati, ne mogu to izgovoriti kao zamjenik gradonačelnika. Ono što treba reći je da smo u dva navrata odbili poslovnu suradnju u vrijednosti od 460 tisuća kuna, i to je to. Naučio sam lekciju, ne smijem komentirati rad medijskih kuća - kazao je Ivošević.