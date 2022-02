Nakon incidenta njegovog najbližeg suradnika, dogradonačelnika Bojana Ivoševića, splitski gradonačelnik Ivica Puljak odlučio mu je dati jednu šansu da se popravi. Problem, kaže, ne želi umanjivati.

- I sada pričam s grčem u želudcu jer smo pogriješili. Mi želimo da je Split grad pristojnih i civiliziranih ljudi. Dogradonačelnik se ispričao, sada će se povući iz javnosti i raditi na svojim komunikacijskim vještinama da se ovo nikad ne ponovi - rekao je splitski gradonačelnik Puljak za N1.

'Besprijekoran je radnik i veliki borac za red'

- To zaista je problem, i on sam je rekao da ponekad ima takav problem. On je besprijekoran radnik i veliki borac za red u splitu i ne želimo ga izgubiti. Zato smo se dogovorili da radi ono što radi najbolje, a to je rad u gradskoj upravi u komunalnim djelatnostima - objasnio je Puljak i dodao da i načinom na koji tretiraju ovaj slučaj pokazuju da ne bježe od odgovornosti nego priznaju da ovo nije u redu i da rade na ispravljanju greške.

- Mi ovo ne radimo radi rejtinga nego radi građana. Oni su sigurno zadovoljni našim radom, riješili smo probleme koji se desetljećima nisu rješavali. Nismo se bojali i uhvatili smo se s njima u koštac. Tako ne bježimo ni od ovoga. Siguran sam da će građani prepoznati da smo i u ovome drugačiji. Mi smo svoje greške priznali - rekao je.

'Zaslužuje šansu da ispravi ono što nije dobro'

Objasnio je i zašto smatra da je Ivošević nezamjenjiv.

- On je vrlo dobar radnik, beskompromisni je borac za red u Gradu i zaslužuje šansu da ispravi ono što nije dobro, a to su ponekad njegovi komunikacijski nastupi i odnosi s nekima od ljudi. Povući će se iz javnosti na neko vrijeme - rekao je.

Puljak kaže da je ovo "situacija u kojoj je on sam priznao da je pogriješio".

- Želim vjerovati, a to će se i dogoditi, je da je on mlad čovjek koji će brzo naučiti što treba i neće biti daljnjih problema. On priznaje grešku i tu grešku će sam ispraviti - rekao je.

Na radionicu će o svom trošku

O tome gdje će Ivošević pohađati radionicu, Puljak kaže da se još uvijek ne zna, ali da mu slijedi kontinuirani rad na poboljšanju komunikacijskih vještina.

- On će to raditi o svom trošku - zaključio je.

Ivošević verbalno napao novinarku: 'Napit' ću ti se krvi!'

Ivošević je, podsjetimo, verbalno napao novinarku i urednicu Gradske rubrike Slobodne Dalmacije Nikolinu Lulić zbog teksta o sadnji stabala na Marjanu objavljenog u nedjelju, 6. veljače pod naslovom - "Puljak i Ivošević u akciji ilegalnog pošumljavanja i širenja neistina: iz Grada tvrde da je ovo prvo stablo posađeno u 30 godina, a Bojanova stara FB stranica ih demantira".

Nakon objave teksta, dogradonačelnik Ivošević telefonski je kontaktirao Nikolinu Lulić, urednicu Gradske rubrike, i grubo je verbalno napao. Kako navode iz dnevnog lista, od niza uvreda i prijetnji, uredništvo Slobodne izdvojilo je jednu, koja je urednicu Lulić osobito zgrozila: "Napit ću vam se krvi".