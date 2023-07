Boje se eskalacije: Amerikanci Ukrajincima ne žele poslati svoje dalekometno oružje

Ovo nije prvi put da su Ukrajinci napali ciljeve u Moskvi. Napadaju mete u dubini Rusije što je razumljivo i vojnički opravdano. No oni ipak ne mogu u većoj mjeri ugroziti ruski glavni grad, rekao nam je sigurnosni analitičar Marinko Ogorec nakon što su se u noći na ponedjeljak zaredali napadi dronovima i s ukrajinske i s ruske strane. Naime, prema izvješću Reutersa i ruskog Ministarstva obrane, na ulicama Moskve su presretnuta i oborena dva dalekometna drona ukrajinske proizvodnje. Niti oni ni gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, nisu naveli gdje su ih točno presreli, no ruske državne novinske agencije izvijestile su da su dijelove letjelice našli dva kilometra od zgrade ministarstva. Jedan se navodno srušio u blizini zgrade na aveniji Komsomolskij, koja je cijeloga ponedjeljka bila blokirana. Drugi je navodno pao na jugu grada, gdje je oštećena visoka poslovna zgrada, navode ruski mediji.

Ruska vojska napad je prozvala terorizmom te su dodali kako žrtava nije bilo. Ukrajina nije preuzela odgovornost za napad, ali je posljednjih mjeseci govorila da uništavanje ruske vojne infrastrukture pomaže protuofenzivi.

Ogorec kaže kako se situacija zaoštrila nakon što su Ukrajinci počeli koristiti kasetno streljivo. Nanijeli su velike gubitke ruskoj vojsci, koja je na to odgovorila svakodnevnim raketiranjem i uništavanjem brojnih objekata.

- Svakodnevni napadi i ovi s dronovima vjerojatno su samo odgovor na sve više žrtava. Jasno je kako Ukrajinci posjeduju tehnologiju za izradu takvih letjelica, no oni bi željeli više - kaže Ogorec te dodaje kako SAD i dalje odbija dati dalekometno oružje Ukrajini, iako su se oni obvezali da ga neće koristiti na teritoriju Ukrajine. To se svima čini brutalnim potezom, no i SAD i Rusija boje se daljnje eskalacije i širenja sukoba iz ove dvije zemlje.

- Čini se da je ovaj rat i dalje u nekoj kontroli i nadzoru Rusije i Zapada. Ako bi se nekontrolirano širio, tko zna koga bi sve mogao zahvatiti. Zato Ukrajinci rijetko dobivaju dalekometno oružje, i to ne ono koje bi oni zapravo htjeli - kaže Ogorec.