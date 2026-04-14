NOVI SPORAZUM

Norveška i Ukrajina udružuju snage: Proizvodit će dronove

Piše HINA,
Foto: Cornelius Poppe

Novi obrambeni sporazum uključuje razmjenu znanja i širenje proizvodnje ukrajinskih dronova izvan zemlje

Norveška i Ukrajina ojačat će svoju bilateralnu obrambenu suradnju, uključujući proizvodnju ukrajinskih dronova u toj nordijskoj zemlji, stoji u priopćenju norveške vlade. Prema sporazumu, Norveška će podržati proizvodnju dronova u Ukrajini, dok će Ukrajina dijeliti podatke, informacije i znanje s Norveškom. Ukrajinski dronovi također će se proizvoditi na norveškom teritoriju. "Možemo učiti iz iskustava koja Ukrajina stječe u ovoj teškoj borbi protiv ruske agresije", rekao je premijer Jonas Gahr Stoere na zajedničkoj konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

Norveška, uz ostale nordijske i baltičke zemlje, čvrsto podržava Ukrajinu. Oslo je jedan od najizdašnijih kijevskih podupiratelja po glavi stanovnika.

POLITIČKA I VOJNA JAČANJA Njemačka i Ukrajina jačaju suradnju: Dogovorili isporuku Patriota i proizvodnju dronova
Njemačka i Ukrajina jačaju suradnju: Dogovorili isporuku Patriota i proizvodnju dronova

Storeova vlada uspostavila je dugoročni plan financiranja za Kijev, uz podršku svih stranaka u parlamentu, u iznosu od oko 28 milijardi dolara između 2023. i 2030.

Ranije u utorak, Zelenskij se u Berlinu sastao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Dvojica čelnika dogovorila su obrambenu suradnju, uključujući proizvodnju dronova za koju Zelenskij kaže da bi mogla postati jedna od najvećih u Europi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

