Njemačka i Ukrajina jačaju suradnju: Dogovorili isporuku Patriota i proizvodnju dronova

„Našom podrškom Ukrajini jačamo istodobno njemačku i europsku obrambenu sposobnost i našu industrijsku bazu“, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz na zajedničkoj konferenciji za tisak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. U sklopu sastanka predstavnika njemačke i ukrajinske vlade potpisano je i nekoliko sporazuma o suradnji na polju obrane te pismo namjere o pomoći pri obnovi industrije.

Ministri obrane Njemačke i Ukrajine potpisali su i ugovore o suradnji u gradnji dronova srednjeg i dugog dometa, a Njemačka je obećala i financiranje „nekoliko stotina“ raketa Patriot.

Merz je objasnio da je pomoć Ukrajini ujedno i ulaganje u vlastitu obrambenu sposobnost.

„Ono što ovom suradnjom postižemo nije samo od koristi za obranu Ukrajine nego je od posebne važnosti za nas i našu sigurnost“, objasnio je Merz i dodao kako su iskustva Ukrajine u obrambenom ratu protiv Rusije od velike koristi i za Njemačku i za ostatak Europe.

Njemački kancelar je iznova dao podršku stremljenjima Ukrajine za članstvo u Europskoj uniji, ali je istodobno naglasio kako su „obje strane svjesne“ toga da se taj proces neće odvijati brzo.

Volodimir Zelenskij se zahvalio Njemačkoj na dosadašnjoj pomoći, no ujedno je naglasio da se Ukrajina neće zadovoljiti nekim oblikom „light“ članstva u Europskoj uniji i NATO-u.

„I Europska unija i NATO trebaju Ukrajinu kao punopravnog partnera“, naglasio je Zelenskij.

Oba državnika su izrazila nadu da će nakon odlaska mađarskog premijera Viktora Orbana s vlasti Mađarska skinuti veto s isplate kredita u visini od 90 milijardi eura kojeg je EU namijenila Ukrajini.

Merz je rekao kako Rusija mora biti svjesna da će Ukrajina biti u stanju dugotrajno financirati svoju obranu.