‘Bojim se da će ga pustiti i da će učiniti nešto još gore’

Nemam pojma gdje se nalazi bivši suprug. Nitko mi ništa ne govori. Ne znam je li još na psihijatriji u Vrapču i hoće li od tamo samo odšetati na slobodu. Ako se to dogodi, bojim se pomisliti što će nam se dogoditi, rekla je u nedjelju E. D. F. (43), koja je nakon operacije tumora još u bolnici u Zagrebu.

Dva dana nakon što joj je bivši suprug premlatio kćer (14), E. D. F. još strahuje za svoj i živote svoje djece.

- Sad će tek podivljati nakon što je sve ovo pročitao u novinama. Bit će bijesan jer su svi doznali kakav je i uvjerena sam da bi se, ako se nađe na slobodi, mogao ponijeti puno gore nego do sada. Strahujem od najgoreg - priznala je E. D. F. Nakon što su joj bivšeg supruga pustili iz zatvora na uvjetni dopust kako bi pričuvao njihovu djecu dok je ona u bolnici, a on je to vrijeme iskoristio da se napije i takav premlati svoju malodobnu kćer, ni jedna institucija bolesnoj majci još nije ponudila nikakvu pomoć ni zaštitu.

Naime, E.D.F. tvrdi da bi u ponedjeljak njezinu kćer trebali otpustiti iz Klaićeve bolnice u kojoj je završila zbog ozljeda koje joj je zadao pijani otac. Osim brojnih rana po tijelu, djevojčica je u bolnici ostala na promatranju jer joj se vrtjelo u glavi.

- Evo, kći mi izlazi iz bolnice, a ja još moram ostati neko vrijeme. Ne mogu paziti na nju, kao ni na autističnog sina. Poludjet ću od straha za njih. Čuvat će ih moja majka. Užasno mi je žao što joj ih otpočetka nisam povjerila na čuvanje, ali ona se već brine za mojega oca koji je nepokretan i nisam je htjela opteretiti s još dvoje djece. Sad se užasno kajem zbog svega, sama sam kriva što nam se ovo dogodilo. Bila sam naivna. Bivši suprug, koliko god bio agresivan prema meni, djecu nikad prije nije ni pipnuo, pa sam mislila da neće ni sad. Jednom mjesečno sam djecu vodila k njemu u posjet u gospićki zatvor i neizmjerno im se veselio. I oni su rado viđali njega, pogotovo sin. Otac mu je bio uzor. Sad se sve promijenilo i djeca se ne mogu pomiriti s onim što je napravio - govori E. D. F. Dodala je da će, nakon što se skroz oporave, ona i kći upisati tečaj samoobrane te će, ako joj nasilnog supruga puste na slobodu, zatražiti policijsku zaštitu za sebe i djecu.

- Naći ću nekako novce za taj tečaj, makar ga morala posuditi. Jednostavno ne vjerujem više nikome, pogotovo ne institucijama. Shvatila sam da ako sama ne zaštitim sebe i svoju djecu, nitko to neće učiniti za mene - zaključila je E. D. F. Prema riječima Neve Tolle iz Autonomne ženske kuće, čini se da sve više zlostavljanih žena razmišlja baš kao E. D. F.

- Broj zlostavljanih žena je isti kao i uvijek ili se povećava, ali podaci kojima raspolažemo pokazuju da one to sve rjeđe prijavljuju. Zašto? Žene više nemaju povjerenja u institucije. Svi smo vidjeli i iz ovog posljednjeg primjera E. D. F. što žene doživljavaju kad traže pomoć od, primjerice, policije. Policija s tim ženama razgovara bez imalo empatije i razumijevanja. To je nedopustivo. Logično je da su žene sve obeshrabrenije i to je žalosno - rekla je Tolle.

Policija je u nedjelju objavila da će nasilnog oca, kada izađe iz bolnice u kojoj se nalazi, oni preuzeti te da će nad njim provesti kriminalističko istraživanje.