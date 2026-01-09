Bojkot prvenstva u Trumpovoj Americi nije više samo pitanje principa, već i zdravog razuma

Da Donald Trump nije prije mjesec dana dobio FIFA nagradu za mir iz ruku predsjednika te organizacije Giannija Infantina, nemoguće bi bilo zamisliti da će se u Trumpovoj Americi za samo pola godine održati Svjetsko prvenstvo u nogometu.

U zemlji u kojoj maskirani agenti ubijaju nevine ljude po cesti, (nakon ubijene žene u Minneapolisu ustrijelili su i dvoje ljudi u Portlandu), u zemlji u kojoj ti isti agenti hvataju ljude po ulicama i trpaju ih u logore, u zemlji čiji vojnici otimaju predsjednike stranih država i njihove supruge u njihovim domovima i čiji predsjednik prijeti vojnom intervencijom na Grenlandu, nakon što je praktički preuzeo kontrolu nad Venezuelom. I otvoreno prijeti Kanadi i Meksiku, suorganizatorima tog istog prvenstva.

Tko se osjeća sigurno?

Je li to zemlja u koju bi se trebali slijevati milijuni navijača iz svih zemalja? Tko će se osjećati sigurno prilikom ulaska u SAD i šetnje gradovima kad vidi maskiranog agenta u neoznačenom autu, pogotovo ako se radi o ljudima druge vjere ili boje kože...?

Nakon ubojstva žene u Minneapolisu mnogi su na društvenim mrežama već pokrenuli inicijativu za bojkotom Svjetskog prvenstva u zemlji koja prijeti svijetu i ugrožava ne samo strane, nego i vlastite državljane. Mnogi otkazuju putovanja, vraćaju ulaznice, poništavaju aranžmane i odbijaju putovati u Ameriku, što je trend koji prati SAD od ponovnog izbora Trumpa i kreiranja atmosfere represije i straha koju njegova administracija provodi u toj zemlji, ali i prema drugim zemljama.

Stanje u SAD-u danas podsjeća na Olimpijske igre u Berlinu 1936. godine u vrijeme kad je Hitlerova Njemačka već otvarala konc-logore, usvajala rasne zakone, progonila političke protivnike, kreirala uvjete za progon Židova i drugih manjina...

Trumpova retorika, otvorene prijetnje, uhićenja bez suđenja i bez osnove, a sada i brutalne egzekucije po američkim ulicama, zajedno s američkom prijetnjom drugim zemljama, pa i saveznicama u organizaciji SP-a, neodoljivo podsjećaju na Hitlerove Olimpijske igre koje su poslužile legitimaciji nacističkog režima u očima svijeta.

Putinovo prvenstvo

Međutim, FIFA nije odustala ni od Svjetskog prvenstva u Rusiji, održanog četiri godine nakon ruske aneksije Krima i okupacije dijela Ukrajine, što je praktički bio početak agresije na tu zemlju. Mnogi državnici, među njima i Kolinda Grabar Kitarović, entuzijastično su se družli s Vladimirom Putinom i svojim posjetom uveličali manifestaciju koja je oprala imidž agresorskog režima i zločinačkog vođe.

A ne treba zaboraviti ni da je 1978. godine Svjetsko prvenstvo u nogometu održano u Argentini kojom je tada vladala vojna hunta i gdje je režim otimao, ubijao i zatvarao svoje građane pod izlikom da su neprijatelji države. Johann Cruyff zbog toga je jedini bojkotirao odlazak na to prvenstvo.

Trump danas prijeti vojnim udarima na Meksiko, pod izgovorom borbe protiv narko-kartela, otprilike kako je opravdao i akciju otmice Nicolasa Madura, kao što već godinama prijeti osvajanjem Kanade, a o scenarijima koji slijede obrazac Putinova osvajanja Ukrajine naveliko se već razglaba u ozbiljnim medijima.

Trump, također, prijeti vojnom intervencijom na Grenlandu, što su neke europske države ozbiljno shvatile i počele pripremati vojni odgovor.

Maskirani gestapovci

Ali još gore od toga, Trumpova Amerika postala je poprište javne i neskrivene strahovlade maskiranih "gestapovaca" koje Trumpov režim koristi za discipliniranje građana, provociranje protivnika, izazivanje straha kod građana, ali i za traženje izlike za uvođenjem izvanrednog stanja.

Zar će navijači doista hodati ulicama na kojima maskirani agenti iskaču iz neoznačenih vozila i otimaju ljude, premlaćuju ili naprosto ubijaju? Jesu li to uvjeti za održavanje tako velike sportske priredbe?

A opet, možda će navijače utješiti FIFA-ina nagrada za mir.

Prijetnja svim strancima

Svjetska nogometna organizacija ne zazire od diktatora, agresora, ratnih zločinaca, nacista, autokrata, vojne hunte, zločinačke organizacije, dokle god se u tome krije novac, zarada i interes.

No ono što se događa u Trumpovoj Americi, i to ne samo ovoga tjedna, već proteklih godinu dana, pa gotovo i deset godina otkako je Trump prvi puta zasjeo u Bijelu kuću, predstavlja ozbiljnu prijetnju i samim sportašima, službenim delegacijama, te pogotovo navijačima.

Koji će se navijač iz Afrike ili Južne Amerike osjećati sigurno na američkim ulicama? Ili navijač čiju će povijest objava na društvenim mrežama proučavati na granici?

Bojkot američkog prvenstva nije samo stvar principa, nego i zdravog razuma.