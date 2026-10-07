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ČUDO NA DUGOM OTOKU

'Bok, ja sam beba muflona. Spasili su me u Parku prirode, a mislili su isprva da sam janje...'

Piše Petra Mustać,
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'Bok, ja sam beba muflona. Spasili su me u Parku prirode, a mislili su isprva da sam janje...'
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Foto: Privatni album
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U Parku prirode Telašćica spasili su bebu muflona. Mislili su da je janje, a kad ono divlja ovca. Zove se Mala Be. Volonteri je hrane kozjim mlijekom

Imala je pupčanu vrpcu kad su je našli zaglavljenu između dva kamena. Spašena je od sigurne smrti. Bebu muflona našli su u petak posjetitelji Parka prirode Telašćica na Dugom otoku.

- Stara je tek tjedan dana. To znači da je briga za nju, tako malu, vrlo zahtjevna te iziskuje 24-satnu skrb, a povratak u prirodu trenutačno nije moguć - kazala nam je Vesna Petešić, viša stručna savjetnica Parka prirode Telašćica.

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Muflon u Telaščici VIDEO
Muflon u Telaščici | Video: 24sata

Nakon što je mladome muflonu pružena osnovna skrb, u komunikaciji s veterinarom, koji je dao upute o hranjenju, počela je utrka s vremenom. Naime, mladunče ne može preživjeti samo, pa je dvaput imalo sreće. Prvi put što je uopće nađeno, a drugi put što mu je privremeni dom pružila volonterka Valeri.

- Došla je k meni i izvrsno se priviknula na privremeno stanište već u prvim satima. Dobila sam upute kako je hraniti i njegovati i ona je zaista odlično reagirala. Odlazim svaki dan po svježe kozje mlijeko u obližnje mjesto Žman, koje joj je sad osnovna hrana. Hrani se baš kao i sve bebe, na dudu. U kontaktu sam sa službama pa ću prema njihovim savjetima uvoditi i novu hranu primjerenu njezinoj dobi. Mufloni su biljojedi, tako da doista nije problem na otoku se snaći za hranu - objasnila nam je ova stanovnica mjesta Sali.

Foto: Martina Špralja/PP Telaščica

Malena muflonka, koja spada u vrstu divlje ovce, dobila je i ime.

- Ona se glasa baš kao ovca. To zvuči kao kratko i mekano 'be', pa je tako dobila i ime Mala Be - govori Valeri, koja s janjetom muflona provodi vrijeme u svojem vrtu, u kojem je zaštićena od svega, ponajprije od populacije otočnih čagljeva.

Nakon što je sklonjena na sigurno, predstoji joj nekoliko tjedana ili mjeseci hranjenja i oporavka, a kad stasa za samostalan život, pokušat će je vratiti u divljinu gdje je i nađena.

- Iako ima velike oči i izgleda kao iz crtića, ona je ipak muflon, divlja životinja, i o tome se itekako vodi računa - kazala nam je Valeri.

S njom se slažu i djelatnici Parka prirode Telašćica.

- Povratak u prirodu je dug proces i pitanje je kako će reagirati. Postoji i plan B, a to je da je integriramo s magarcima koji također žive na području Telašćice. No mi smo tek na početku. Odlučit ćemo s vremenom kako će cijeli povratak izgledati - objasnili su nam djelatnici Parka te naglasili da su ovakve situacije iznimno rijetke.

Foto: Martina Špralja/PP Telaščica

Životni vijek muflona je desetak godina. Nisu autohtona vrsta nego su u našu zemlju uvezeni, prvo na Brijune, a onda su kao Titov dar stigli na Dugi otok davnih sedamdesetih godina i ondje su se udomaćili. Impresivni rogovi su im zaštitni znak, vješti su penjači, a ljudski kontakt izbjegavaju, baš kao i sve divlje životinje.

U načelu treba izbjegavati prilaženje i diranje divljih životinja, a ako vidite da im treba pomoći, svakako su prvi kontakt nadležne službe koje odlučuju što i kako napraviti, naglasili su iz Parka prirode. Ističu da je ovo, od kada je proglašeno zaštićeno područje, davne 1988. godine, drugi zabilježen slučaj da je mladunčetu potrebna ljudska pomoć u preživljavanju. 

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