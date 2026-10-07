'Bok, ja sam beba muflona. Spasili su me u Parku prirode, a mislili su isprva da sam janje...'

Imala je pupčanu vrpcu kad su je našli zaglavljenu između dva kamena. Spašena je od sigurne smrti. Bebu muflona našli su u petak posjetitelji Parka prirode Telašćica na Dugom otoku.

- Stara je tek tjedan dana. To znači da je briga za nju, tako malu, vrlo zahtjevna te iziskuje 24-satnu skrb, a povratak u prirodu trenutačno nije moguć - kazala nam je Vesna Petešić, viša stručna savjetnica Parka prirode Telašćica.

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Pokretanje videa... VIDEO Muflon u Telaščici | Video: 24sata

Nakon što je mladome muflonu pružena osnovna skrb, u komunikaciji s veterinarom, koji je dao upute o hranjenju, počela je utrka s vremenom. Naime, mladunče ne može preživjeti samo, pa je dvaput imalo sreće. Prvi put što je uopće nađeno, a drugi put što mu je privremeni dom pružila volonterka Valeri.

- Došla je k meni i izvrsno se priviknula na privremeno stanište već u prvim satima. Dobila sam upute kako je hraniti i njegovati i ona je zaista odlično reagirala. Odlazim svaki dan po svježe kozje mlijeko u obližnje mjesto Žman, koje joj je sad osnovna hrana. Hrani se baš kao i sve bebe, na dudu. U kontaktu sam sa službama pa ću prema njihovim savjetima uvoditi i novu hranu primjerenu njezinoj dobi. Mufloni su biljojedi, tako da doista nije problem na otoku se snaći za hranu - objasnila nam je ova stanovnica mjesta Sali.

Foto: Martina Špralja/PP Telaščica

Malena muflonka, koja spada u vrstu divlje ovce, dobila je i ime.

- Ona se glasa baš kao ovca. To zvuči kao kratko i mekano 'be', pa je tako dobila i ime Mala Be - govori Valeri, koja s janjetom muflona provodi vrijeme u svojem vrtu, u kojem je zaštićena od svega, ponajprije od populacije otočnih čagljeva.

Nakon što je sklonjena na sigurno, predstoji joj nekoliko tjedana ili mjeseci hranjenja i oporavka, a kad stasa za samostalan život, pokušat će je vratiti u divljinu gdje je i nađena.

- Iako ima velike oči i izgleda kao iz crtića, ona je ipak muflon, divlja životinja, i o tome se itekako vodi računa - kazala nam je Valeri.

S njom se slažu i djelatnici Parka prirode Telašćica.

- Povratak u prirodu je dug proces i pitanje je kako će reagirati. Postoji i plan B, a to je da je integriramo s magarcima koji također žive na području Telašćice. No mi smo tek na početku. Odlučit ćemo s vremenom kako će cijeli povratak izgledati - objasnili su nam djelatnici Parka te naglasili da su ovakve situacije iznimno rijetke.

Foto: Martina Špralja/PP Telaščica

Životni vijek muflona je desetak godina. Nisu autohtona vrsta nego su u našu zemlju uvezeni, prvo na Brijune, a onda su kao Titov dar stigli na Dugi otok davnih sedamdesetih godina i ondje su se udomaćili. Impresivni rogovi su im zaštitni znak, vješti su penjači, a ljudski kontakt izbjegavaju, baš kao i sve divlje životinje.

U načelu treba izbjegavati prilaženje i diranje divljih životinja, a ako vidite da im treba pomoći, svakako su prvi kontakt nadležne službe koje odlučuju što i kako napraviti, naglasili su iz Parka prirode. Ističu da je ovo, od kada je proglašeno zaštićeno područje, davne 1988. godine, drugi zabilježen slučaj da je mladunčetu potrebna ljudska pomoć u preživljavanju.