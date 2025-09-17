Obavijesti

STRAŠNO

BOLESNO! Muž ju je uhvatio kako se seksa s posinkom (15): 'Zatekao ih je gole na kauču'

Piše 24sata,
BOLESNO! Muž ju je uhvatio kako se seksa s posinkom (15): 'Zatekao ih je gole na kauču'
Dječak je bio kod oca tijekom praznika. Ona je stavila svoju djecu u krevet i upalila horor koji je gledala s posinkom. Njegov otac je radio. U jednom trenutku, rekla je dječaku da je uzbuđena...

Alexis Von Yates (35), bivša medicinska sestra iz Floride, osuđena je na dvije godine zatvora nakon što je prihvatila nagodbu u slučaju koji je šokirao Ameriku! Optužena je da se seksala sa svojim 15-godišnjim posinkom. Sudac Timothy McCourt izrekao je presudu u utorak, prihvativši nagodbu koja je "značajno smanjila" njezinu kaznu. Prijetio joj je doživotni zatvor.

Foto: Court TV

Detalji presude i kazne

Von Yates će služiti 24 mjeseca u državnom zatvoru, nakon čega slijedi dvije godine nadzora u zajednici i deset godina uvjetne kazne kao registrirana seksualna prijestupnica.

Dodatno, mora odraditi 200 sati društveno korisnog rada te platiti novčane kazne i sudske troškove.

Prvobitno je optužena za seksualno zlostavljanje osobe u obiteljskom skrbništvu, što je prekršaj prvog stupnja kažnjiv doživotnim zatvorom i kaznom od 10.000 dolara.

Foto: Court TV

Okolnosti zločina

Incident se dogodio 26. srpnja 2024. godine u Ocali na Floridi, dok je dječak boravio kod oca tijekom ljetnih praznika. Von Yates je navodno stavila svoju djecu u krevet, a zatim je provela večer sa svojim 15-godišnjim posinkom gledajući filmove i igrajući video igre.

Prema policijskim izvještajima, oko 1:00 sati ujutro Von Yates je pustila horor film "Terrorizer 2" te rekla dječaku da je film dosadan i da je "uzbuđena" jer "nije imala seks dva tjedna i imala je menstruaciju".

Počeli su na sofi, prešli su na oralni seks i na seks bez zaštite.

Dječakov otac iz zatekao gole

Dječakov otac, Frank Von Yates, koji je radio noćnu smjenu kao električar, vratio se kući i zatekao svoju ženu i sina potpuno gole na sofi. Tinejdžer je pobjegao u kupaonicu s hlačama oko gležnjeva, dok se Von Yates pokrila dekicom.

Otac je vikao "Što se, dovraga, događa?" i počeo bacati predmete, nazvavši Von Yates "predatoricom". Nakon toga je odvezao sina kod djede i bake, govoreći mu tijekom vožnje da je "uništio njegov život", dok je pio pivo.

Na saslušanju za izricanje presude, majka dječaka Von Yates nazvala je "incestuoznim pedofilom" i "kukavicom" koja ne pokazuje pokajanje za svoja "prezirna djela".

"Fizički mi je muka od vas", rekla je majka.

"Sustavno ste manipulirali, uvjeravali i seksualno zlostavljali dijete. Nema mjesta gdje se možete sakriti od istine. Do kraja života svijet će vas vidjeti onakvu kakvi ste – incestuoznu pedofilkinju koju će se pamtiti samo po tome što je oduzela od djeteta."

Majka je također otkrila da je dječak prima terapiju i da njegov otac nije razgovarao s njim već dana od incidenta.

Gubitak profesionalne licencije

Von Yates je uhićena u studenom 2024. godine, a Ministarstvo zdravstva Floride opozvalo je njezinu licencu za medicinsku sestru tjedan dana nakon uhićenja.

U priopćenju ministarstva navedeno je da medicinske sestre moraju pokazati dobro prosuđivanje i moralni karakter, a njezini postupci ukazuju na nedostatak istih.

"Medicinske sestre su stavljene u poziciju povjerenja", navodi se u odluci.

"Stoga je imperativ da pokažu dobro prosuđivanje i dobar moralni karakter."

Kada je pitana želi li dati izjavu sudu, Von Yates je jednostavno odgovorila "bez komentara" prije nego što je odvedena u lisicama.

