Bolivija: Rodrigo Paz pobijedio na predsjedničkim izborima

Senator desnog centra Rodrigo Paz pobijedio je u nedjelju u drugom krugu predsjedničkih izbora u Boliviji s 54,5 posto glasova, nakon što je prebrojano više od 97 posto glasačkih listića, objavilo je izborno povjerenstvo.

Njegov protivnik, bivši predsjednik Jorge Quiroga dobio je 45,4 posto glasova.

Premda je Paz pobijedio, njegova Kršćansko-demokratska stranka nije osvojila većinu, zbog čega će biti prisiljen sklapati saveze da bi mogao vladati.

Pazova umjerena stajališta, obećanja da će sačuvati socijalne programe potičući rast predvođen privatnim sektorom, čini se da su doprla do glasača sklonih ljevici, razočaranih vladavinom MAS-a, Pokreta za socijalizam, koji je osnovao bivši predsjednik Evo Morales.

Novi predsjednik stupa na dužnost 8. studenoga.

Pravo glasa na izborima imalo je oko osam milijuna stanovnika Bolivije, zemlje pogođene teškom gospodarskom krizom nakon što je dva desetljeća na vlasti bila ljevica.