Bolje nego Black Friday: Za samo 3,5 € zgrabi godišnji Oranž i vrijedne kupone!

Uz godišnju pretplatu po akcijskoj cijeni dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr, kupone od 50 € za Nikal putničku agenciju, 30 € za Optiku Mibo i preko 200 € vrijednosti kupona za različite proizvode i usluge

Black Friday koji nam je svima poznat po svojim nevjerojatnim popustima kod nas je stigao ranije i to s iznenađenjem koje će oduševiti ljubitelje digitalnih sadržaja. Ove godine, portal 24sata.hr predstavlja svoju ekskluzivnu ponudu u kojoj je cijenu godišnje 24 Oranž digitalne pretplate snizio s 24 € na 3,50 €, nudeći uštedu veću od 85 %.

Ova posebna ponuda donosi ti više od same pretplate: kupon od 50 € za Nikal putničku agenciju, 30 € za Optiku Mibo i ostale kupone ukupne vrijednosti 320,67 € za različite proizvode i usluge.

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 320,67 €:


🎁 100 € kupon za Kult Home
🎁 50 € za Nikal putničku agenciju
🎁 28,67 € za Abela Pharm
🎁 40 € za Teorem
🎁 30 € kupon za Optiku Mibo
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 20 % popusta za Fraktura knjižaru
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 10 % popusta za Maistru
🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

Nakon isteka godine dana Oranž pretplate, pretplata će se naplaćivati 3 € mjesečno. 

*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+

Nakon aktivacije pretplate, korisnici kupone preuzimaju samostalno unutar korisničkog sučelja u sekciji 'Trgovina'. 
