U Hrvatskoj je dosad cijepljeno oko 120.000 ljudi, od kojih samo polovica i drugom dozom.

Kako kaže statistika na ourworldindata.org, kod nas je potrošeno malo manje od šest doza cjepiva na sto stanovnika, što je gotovo četiri puta manje nego u Srbiji. Sami su nabavili mnogo više cjepiva - iz Rusije i Kine - pa su dosad uspjeli cijepiti mnogo više svojih građana nego Hrvatska.

A opet, zanimljiv je podatak, imaju smrtnost koliku i Hrvatska. Još zanimljivije, neznatno manju smrtnost zbog Covid-19 od nas ima i Izrael, u kojem je prvu dozu već dobila polovica stanovništva starijeg od 16 godina, a 30 posto njih i drugu.

Prema svjetskoj statistici, ondje je potrošeno 98 doza na sto stanovnika. S druge strane, 5. ožujka Izrael je imao 2,26 smrti na milijun stanovnika, a Hrvatska i Srbija identičnih 2,33. Zvuči vrlo dobro, i kao da činimo nešto bolje od te dvije države, no nije sve baš tako crno-bijelo.

- Sve je to sad relativno niska smrtnost, sjetite se perioda kad smo imali i 80 mrtvih na dan, unatrag 24 sata ih je, s druge strane, bilo 15. No s novim sojevima, bude li broj zaraženih rastao, nama će, zbog mnogo manje procijepljenosti, broj mrtvih rasti mnogo više nego u Srbiji, a pogotovo Izraelu. Sad smo na maloj smrtnosti jer ona za zaražavanjem zaostaje oko tri tjedna. No broj umrlih može nam opet porasti i deset puta poraste li i broj zaraženih zbog novih sojeva.

U Srbiji ili Izraelu to će biti mnogo manje - kaže prof. dr. sc. Branko Kolarić, epidemiolog s Nastavnog zavoda “Andrija Štampar” i član Vladina Znanstvenog savjeta. Da se cijepilo više ljudi, kako je prije dolaska cjepiva bilo planirano, i situacija bi bila bolja, pogotovo što Europa bilježi novi val zbog novih varijanti virusa. U Češkoj i Slovačkoj 5. ožujka, zadnji su podaci, 18 je preminulih na milijun stanovnika, najviše u EU. U Crnoj Gori ih je 12, a u Sloveniji dva.