Bolnice su drastično smanjile liste čekanja. Ravnatelji za 24sata otkrili kako im je uspjelo

Prije točno 10 mjeseci 24sata su istražila kolike su liste čekanja za dijagnostičke pretrage i podaci su bili poražavajući. Na neke se pretrage čekalo i po godinu dana, a negdje i dulje, a sad je prosjek čekanja smanjen na 146 dana, kako su pokazali najnoviji podaci koje nam je dostavilo Ministarstvo zdravstva.

Ministarstvo je zatražilo od ravnatelja bolnica da liste skrate na manje od 270 dana. Razgovarali smo s ravnateljima najvećih hrvatskih bolnica i svi su nam potvrdili da su ispunili zahtjev ministarstva te doveli liste čekanja u red. To su postigli dodatnim terminima u poslijepodnevnim satima, većim brojem pretraga i nazivanjem pacijenata za koje su otkrili da se mnogo njih naručilo više puta za istu pretragu, no ono što ravnatelje zbrinjava je kako održati postojeću situaciju. Prethodnih su mjeseci nazivali na desetke tisuća pacijenata.

Ravnatelj KBC-a Rijeka: Pojačali smo timove, angažirali studente

- Za 40 do 90 dana skratili smo listu čekanja za magnet, ovisno o pretrazi. Inače magnet radi od 7 do 22 sata, kao i vikendom. Do smanjenja je došlo jer smo revidirali liste čekanja. Zvali smo svakog naručenog pacijenta da vidimo hoće li doći na pretragu. Tako smo doznali da su neki u međuvremenu pretragu već obavili u nekoj drugoj bolnici. Tjednima je trajao taj proces nazivanja, angažirali smo i studente da nam pomognu - rekla je za 24sata Snježana Juričić, glavna sestra KBC-a Rijeka i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo.

A ravnatelj KBC-a Rijeka, dr. Alen Ružić, rekao nam je da su sve liste čekanja sveli na manje od 200 dana.

- Najdulje se čeka za dermatoskopiju: 182 dana. Riječ je o pregledu madeža i pretrazi koja vrlo dugo traje, 45 minuta. Inače nam je dermatologija vrlo opterećena. Radimo na prevenciji melanoma, pa je pojačan pritisak zadnjih godina. Lani smo iz donacije od jedne zaklade dobili novi dermatoskop, pa nam je tu više problem kadra. Dnevno u dermatološkoj ambulanti imamo 60 pacijenata, a sve ostale koji imaju hitnu uputnicu moramo primiti isti dan - ističe dr. Ružić.

I prije akcije Ministarstva zdravstva vodili su, dodaje, računa o listama i radili trijažu prema dijagnozama posebno za magnete.

U okviru reforme zdravstva primijenili su sustavne preporuke ministarstva, od pozivanja pacijenta da provjere hoće li doći na pretrage, a uz to su pojačali popodnevne termine za pretrage kao i timove te angažirali studente.

- Na radiologiji, osim glavnog radiološkog tehnologa, rade inženjeri administratori, a kako je povećan opseg posla, pomažu i studenti. Uveli smo i ambulantu više za ultrazvuk srca u popodnevnoj smjeni. Općenito imamo više popodnevnih termina sad. Gdje god smo mogli, ovisno o kadru, povećali smo broj termina za pretrage. Optimizirali smo i trajanje termina da ne bude rupa između termina. Ministarstvo nam je svima dalo metodološku podršku - kaže nam dr. Ružić.

Navodi kako svakodnevno kontroliraju liste čekanja za dijagnostičke pretrage i da su uveli dodatne ambulante.

- Intenzivnije pratimo liste da možemo reagirati ako se negdje puno brže pune termini od očekivanog - kaže dr. Ružić.

Ravnatelj KBC-a Split: Pacijenti nisu dolazili na termine

Ravnatelj KBC-a Split, dr. Julije Meštrović, za 24sata je rekao da su smanjili liste jer su "pojačali termine u popodnevnim satima i vikendima".

- Ne bi se u tome uspjelo da se nismo ekipirali. Imamo veći broj liječnika, a sestara nikad nema dovoljno. Radilo se preko normi koliko je moguće. Dobili smo i dodatnu opremu, dva nova kardiološka ultrazvuka, pa smo mogli raditi više UZV srca. Sve ovisi o broju izvršitelja, opremi i broju uputnica - kaže dr. Meštrović.

Objašnjava kako se događalo da pacijenti ne bi dolazili na pretrage na koje su naručeni, pa su ih djelatnici bolnice nazivali i slali im poruke.

- Zaista smo se potrudili, svaki od pacijenata je dan ranije nazvan da ima pretragu. I unatoč tome njih 25 posto nije se pojavilo, zvale su ih medicinske sestre i studenti. Sad je novost i da imamo smjernice za pojedine pretrage, što prije nismo imali, a sad su nam ih poslali ministarstvo i HZZO. To nam je dosta pomoglo, a sad se ta situacija s listama čekanja treba održati. Svaki dan imamo sastanke na kojima pratimo evidenciju listi čekanja - navodi dr. Meštrović.

U njihovoj su bolnici najdulje liste čekanja, dodaje, bile za dopler arterija i vena te ultrazvuk dojke.

- Na te se pretrage čekalo od 350 do 400 dana, a sad se čeka manje od 270 dana za oboje - zaključuje.

Dr. Davor Vagić, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, također nam navodi da su smanjili sve liste čekanja, koje su sad kraće od 270 dana.

- Niti za jednu dijagnostičku pretragu ne čeka se dulje od 270 dana, a prije nam se za magnete čekalo i do 400 dana. Trebalo nam je neko vrijeme dok smo nazvali i provjerili sve pacijente. Dali smo i dodatne termine, naši su zaposlenici radili i popodne, povećali smo opseg posla - istaknuo je dr. Vagić.

Ista je situacija i u KB-u Dubrava. Ravnatelj dr. Ivica Lukšić za 24sata je rekao da su liste čekanja smanjili dodatnim radom, uglavnom subotom (kad je riječ o UZV srca, UZV dojki i muskuloskeletnog sustava).

- Za pretrage poput magnetske rezonancije i kompjutorizirane tomografije uveli smo prekovremeni rad osoblja, čijim naporima uspijevamo održavati čekanje do 250 dana. Naravno, administrativno osoblje posebno dodatno poziva pacijente za provjeru imaju li termin u nekoj drugoj ustanovi i jesu li pretragu obavili, čime se također oslobađa dio termina - rekao je dr. Lukšić.

Županijska bolnica Čakovec u mjesec dana je u oftalmološkoj poliklinici listu čekanja smanjila s 300 na 100 dana. Razlog tome je povećan dodatni rad liječnika subotom i nedjeljom te popodne - kaže nam ravnatelj.