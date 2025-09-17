Obavijesti

Komentari 0
Bolsonaro otpušten iz bolnice. Bivši predsjednik ima rak kože

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Adriano Machado

Zdravstveno stanje bivšeg predsjednika poboljšalo se, ali će i dalje biti praćeno, dodaje bolnica DF Star u Braziliji. Bolsonaro (70) već je u nedjelju bio u bolnici radi uklanjanja kožnih lezija

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro otpušten je u srijedu iz bolnice u koju je primljen dan ranije zbog mučnine, vrtoglavice i niskog krvnog tlaka, rekli su njegovi liječnici u priopćenju.

Zdravstveno stanje bivšeg predsjednika poboljšalo se, ali će i dalje biti praćeno, dodaje bolnica DF Star u Braziliji. Bolsonaro (70) već je u nedjelju bio u bolnici radi uklanjanja kožnih lezija.

Nalazi ukazuju na prisutnost karcinoma pločastih stanica kože, prema bolnici, a Bolsonaro će trebati obavljati redovite preglede. Radi se o raku stanica najvišeg sloja kože i drugoj najčešćoj vrsti raka kože.

„Nalazi su pokazali da su dvije od lezija rana faza raka kože“, rekao je novinarima Bolsonarov liječnik Claudio Birolini.

Lezije su već uklonjene, rekao je liječnik, „ali potrebno je redovito praćenje kako bismo osigurali da ne dođe do pojave novih lezija i da su uklanjanja bila potpuna“.

Bolsonara je prošli tjedan Vrhovni sud osudio na 27 godina i tri mjeseca zatvora zbog planiranja državnog udara nakon što je izgubio izbore 2022. godine.

Od kolovoza je u kućnom pritvoru zbog navodnog pritiska na sudove.

