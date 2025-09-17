Bolsonaro u bolnici, nekoliko dana nakon što je osuđen

Njegov najstariji sin, senator Flavio Bolsonaro objavio je na društvenoj mreži X kako je Jair Bolsonaro primljen u bolnicu u Brasiliji nakon što se nije osjećao dobro. Bivši brazilski predsjednik je hospitaliziran nakon što se "osjećao loše, s jakim napadom štucanja, povraćanja i pada krvnog tlaka," napisao je Flavio Bolsonaro.

"Podvrgnut je testovima i prima intravenske lijekove," objavila je i supruga bivšeg vođe, Michelle Bolsonaro, na Instagramu, pozvavši pristaše svog supruga da "nastave moliti" za njega.

Bolsonaro je posljednjih godina imao brojnih zdravstvenih problema i nekoliko je puta operiran zbog posljedica uboda nožem koji je zadobio tijekom izborne kampanje 2018. godine.

U travnju je podvrgnut i velikoj operaciji abdomena koja je trajala više od dvanaest sati kako bi se riješila crijevna opstrukcija. Nakon toga je proveo tri tjedna u bolnici oporavljajući se.

Vrhovni sud ga je u četvrtak osudio na 27 godina zatvora nakon suđenja u kojem je proglašen krivim za planiranje vojnog udara s ciljem ostanka na vlasti nakon izbornog poraza 2022. godine. Međutim, ne može biti zatvoren dok se ne iscrpe sve moguće žalbe, a njegova obrana već je najavila da će se uskoro žaliti.

Bolsonaro je u kućnom pritvoru od 4. kolovoza, a od srpnju je bio prisiljen nositi elektroničku narukvicu i zabranjeno mu je korištenje društvenih mreža.