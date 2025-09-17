Obavijesti

NIJE SE OSJEĆAO DOBRO

Bolsonaro u bolnici, nekoliko dana nakon što je osuđen

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: DIEGO HERCULANO/REUTERS

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro (70) završio je u bolnici nekoliko dana nakon što je osuđen na 27 godina zatvor zbog pokušaja puča

Njegov najstariji sin, senator Flavio Bolsonaro objavio je na društvenoj mreži X kako je Jair Bolsonaro primljen u bolnicu u Brasiliji nakon što se nije osjećao dobro. Bivši brazilski predsjednik je hospitaliziran nakon što se "osjećao loše, s jakim napadom štucanja, povraćanja i pada krvnog tlaka," napisao je Flavio Bolsonaro.

"Podvrgnut je testovima i prima intravenske lijekove," objavila je i supruga bivšeg vođe, Michelle Bolsonaro, na Instagramu, pozvavši pristaše svog supruga da "nastave moliti" za njega.

Bolsonaro je posljednjih godina imao brojnih zdravstvenih problema i nekoliko je puta operiran zbog posljedica uboda nožem koji je zadobio tijekom izborne kampanje 2018. godine.

U travnju je podvrgnut i velikoj operaciji abdomena koja je trajala više od dvanaest sati kako bi se riješila crijevna opstrukcija. Nakon toga je proveo tri tjedna u bolnici oporavljajući se.

HTIO OSTATI NA VLASTI... Bolsonaro kriv za planiranje puča! Bivšem vođi Brazila sad prijete desetljeća iza rešetaka
Bolsonaro kriv za planiranje puča! Bivšem vođi Brazila sad prijete desetljeća iza rešetaka

Vrhovni sud ga je u četvrtak osudio na 27 godina zatvora nakon suđenja u kojem je proglašen krivim za planiranje vojnog udara s ciljem ostanka na vlasti nakon izbornog poraza 2022. godine. Međutim, ne može biti zatvoren dok se ne iscrpe sve moguće žalbe, a njegova obrana već je najavila da će se uskoro žaliti.

Bolsonaro je u kućnom pritvoru od 4. kolovoza, a od srpnju je bio prisiljen nositi elektroničku narukvicu i zabranjeno mu je korištenje društvenih mreža.

OSTALO

