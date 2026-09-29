Bolt: Rezervacije vožnji u Zagrebu su skočile 644 posto

Boltovi podaci za vrijeme dosadašnja dva dana štrajka u Zagrebu pokazali su rast ukupne potražnje od 300 posto, a broj rezerviranih vožnji narastao je za 644 posto, izvijestili su u utorak iz te tvrtke. Iako je najintenzivniji pritisak na potražnju vožnji na zahtjev zabilježen u ponedjeljak, kada je rast ukupne potražnje bio 300 posto veći nego prošloga ponedjeljka, povećana potražnja nastavila se i drugog dana štrajka, ističu u Boltu dodajući da je drastično narastao i broj rezerviranih vožnji.

“U analizi kretanja građana ovog ponedjeljka i utorka, među podacima koji najjasnije pokazuju promjenu u navikama kretanja ističe se rast unaprijed rezerviranih vožnji. Broj vožnji rezerviranih za ponedjeljak ujutro dosegnuo je rekordnu razinu te je bio 644 posto veći nego u uobičajeni ponedjeljak, odnosno više od sedam puta iznad prosjeka”, izjavila je Sanja Babić, PR menadžerica Bolta za Hrvatsku.

Najfrekventnija polazišta bila su Glavni željeznički kolodvor, Glavni autobusni kolodvor i središte grada te Avenija Dubrovnik u Novom Zagrebu. Najtraženija odredišta bila su navedeni kolodvori, centar grada i Kranjčevićeva ulica.

Bolnice su i inače ponedjeljkom ujutro među najposjećenijim odredištima, a toga dana posebno u Boltu ističu KBC Zagreb, KB Sveti Duh i Petrovu bolnicu.

Najveća novost u podacima mobilnosti za Bolt vožnje je četvrto mjesto Studentskog doma „Stjepan Radić" kao točke polazišta. Najveći rast odredišta zabilježen je prema Ekonomskom fakultetu.

Iako je prema javno dostupnim podacima tijekom štrajka zaposlenih u javnom prijevozu zabilježen manji broj vozila na cestama, Boltovi podaci o mobilnosti pokazuju da je protočnost zagrebačkih ulica ipak bila malo slabija. Prometni vrhunac u ponedjeljak bio je između 7 i 8 sati ujutro, dok su najizraženije gužve zabilježene u utorak između 8 i 9 sati kada se promet odvijao 17 posto sporije nego tjedan dana ranije.