Bombaš ubio 30 ljudi u džamiji u Islamabadu, još 170 ranjenih. ISIS stajao iza krvavog napada

‌Islamska država preuzela je odgovornost za krvavi napad na šijitsku džamiju u petak u Islamabadu, objavila je ta skupina na Telegramu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Bombaš samoubojica usmrtio je najmanje 31 i ranio oko 170 osoba tijekom molitve u džamiji, objavila je policija.

Šijiti, koji su manjina u pretežno sunitskoj muslimanskoj naciji od 241 milijun stanovnika, u prošlosti su bili meta sektaškog nasilja, uključujući napade sunitske islamističke militantne skupine Tehreek-e-Taliban Pakistan, koja ih smatra hereticima.