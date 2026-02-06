Šijiti, koji su manjina u pretežno sunitskoj muslimanskoj naciji od 241 milijun stanovnika, u prošlosti su bili meta sektaškog nasilja
KRVAVI NAPAD
Bombaš ubio 30 ljudi u džamiji u Islamabadu, još 170 ranjenih. ISIS stajao iza krvavog napada
Čitanje članka: < 1 min
Islamska država preuzela je odgovornost za krvavi napad na šijitsku džamiju u petak u Islamabadu, objavila je ta skupina na Telegramu.
POGLEDAJTE GALERIJU:
Bombaš samoubojica usmrtio je najmanje 31 i ranio oko 170 osoba tijekom molitve u džamiji, objavila je policija.
Šijiti, koji su manjina u pretežno sunitskoj muslimanskoj naciji od 241 milijun stanovnika, u prošlosti su bili meta sektaškog nasilja, uključujući napade sunitske islamističke militantne skupine Tehreek-e-Taliban Pakistan, koja ih smatra hereticima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku