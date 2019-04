Boranka - volonteri i izviđači na požarištima sade stabla...

Kampanja Boranka i agencija Imago Ogilvy apsolutno dominirali na Danima komunikacija u Rovinju

Boranka je nagrađena Zlatnim Effiem u kategoriji Pozitivne promjene: neprofitni sektor te Grand Prix Effie nagradom za najučinkovitiju kampanju cijelog natjecanja, ostavivši tako iza sebe brojne uspješne komercijalne visokobudžetne kampanje.

Ova kampanja, koju je za Savez izviđača Hrvatske osmislila agencija Imago Ogilvy, osvojila je i The Best In Show, najvažniju nagradu na natjecanju u digitalnom oglašavanju MIXX.

Kako bi priča bila potpuna, svoju berbu nagrada, Boranka i Imago Ogilvy završili su Zlatnom IdejomX u kategoriji Društvene akcije.

- Ovo je prvi puta u Hrvatskoj da je jedna neprofitna kampanja osvojila Grand Prix Effie nagradu, što nas čini još ponosnijima. Boranka je dokaz da kad se radi sa srcem i najveće stvari su moguće. – izjavio je Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske i glavni koordinator projekta Boranka.

Jedinstvena bojica – tzv. Boralica

Kampanja Boranka nastala je kao odgovor na sve učestalije požare koji svake godine progutaju tisuće hektara šuma, ostavljajući iza sebe pustoš i crna zgarišta. Izviđači su pozvali građane da im se pridruže u pošumljavanju požarišta Dalmacije kako bi pomogli u obnovi požarima opustošene prirode. 24Sata pomogao je u kampanji kao glavni medijski pokrovitelj, a u pomoć su besplatno priskočile agencije Imago Ogilvy i Bornfight, te je zajedničkim snagama osmišljena kampanja Boranka. Kako bi došli do čim većeg broja građana, osmišljena je jedinstvena bojica – tzv. Boralica.

Boralice su pastelne bojice koje su napravljene od borova nastradalih u požaru, a koje je u 115,000 komada za potrebe kampanje sponzorski proizvela tvrtka Karbon na otoku Korčuli. Boralice su besplatno podijeljene građanima putem tiskanog izdanja 24Sata. Građani su koristeći ih mogli crtati svoja drvca, fotografirati ih i „posaditi“ u virtualnu šumu na web stranici kampanje www.boranka.hr.

Čitava Hrvatska počela je crtati svoja drvca, a u promociju kampanje uključili su se i brojni mediji te ambasadori Boranke – poznati sportaši, umjetnici, pjevači.

Foto: Facebook/Boranka

Za svako tako nacrtano stablo, izviđači i volonteri Boranke na požarištima su zasadili pravo. Kako je rasla virtualna šuma, tako se povećavao i broj pravih sadnica u prirodi.

Najveća volonterska akcija pošumljavanja u Hrvatskoj

Kampanju su podržali brojni partneri, pokrovitelji i sponzori, čak je i Europski parlament prepoznao vrijednost ovog volonterskog projekta te postao jedan od pokrovitelja kampanje. Uz pomoć glavnih partnera na projektu, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskih šuma, izviđači su u 8 vikend akcija pošumljavanja na području Splita i Solina okupili više od 2,500 volontera iz svih dijelova Hrvatske koji su ukupno zasadili preko 25,000 novih stabala bjelogorice i crnogorice. Uz izviđače, u akcije pošumljavanja uključili su se učenici, studenti, planinari, branitelji, lovci, zaposlenici tvrtki sponzora, sportaši i brojni drugi građani. Nisu im smetali ni bura ni sunce ni kiša da vlastitim rukama pomognu u obnovi Lijepe naše. Time je Boranka postala najveća volonterska akcija pošumljavanja u Hrvatskoj.

Usporedo s akcijama sadnje, organizirane su i edukativne radionice u školama i vrtićima širom Hrvatske kako bi djecu educirali o važnosti šuma, utjecaju klimatskih promjena i očuvanju prirode i okoliša. Ukupno je u edukativnim akcijama sudjelovalo preko 5,000 djece i mladih u 40-ak vrtića i škola.

S obzirom na izuzetan interes javnosti i volontera, kampanja Boranka nastavlja se i ove godine. Prema izjavama organizatora, planiraju uključiti još veći broj volontera i organizirati još više edukativnih aktivnosti. Nove akcije pošumljavanja očekuju se već ovu jesen kada su prirodni uvjeti najbolji za sadnju.

- Izuzetno smo ponosni na sve osvojene nagrade za kampanju, ali još više na sve koji su nam se priključili u ovoj prekrasnoj kampanji bez čije pomoći ne bi bilo ni Boranke. Ovo je dokaz da radimo nešto dobro i korisno i dodatno nas motivira da nastavimo još jače i više. Želimo iza sebe ostaviti ljepši i zeleniji svijet – za svu djecu i djecu naše djece. Odgovornost za to leži na svima nama. – zaključuje Špicer





