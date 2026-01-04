Venezuela nije dokaz američke brige za stabilnost nego još jedan primjer intervencionizma u kojem se vojna moć koristi za kontrolu tuđih resursa i oblikovanje tuđe politike
PIŠE: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+
Borba protiv krijumčara droge ili želja za kontrolom resursa?
Američki napadi na Venezuelu pokazuju raskorak između političke retorike i stvarne vanjske politike Washingtona. Donald Trump je govorio: “Zaustavljat ću ratove”, no praksa jasno pokazuje upravo suprotno. Napadi u Venezueli nisu izolirani incident – oni potvrđuju da se američki intervencionizam nije povukao. Službeni razlozi za vojne akcije uključuju borbu protiv krijumčarenja droge i navodne optužbe protiv venezuelskog vodstva. Američko pravosuđe već je prije podignulo optužnice protiv Madura i drugih dužnosnika zbog povezanosti s narkokartelima, a Washington je uvodio sve teže sankcije, uključujući zabranu trgovine naftom, koja je glavni izvor prihoda Venezuele.
