'Borba protiv woke ideologije'. HDZ kreće u otvoreni križarski rat protiv Možemo! u Zagrebu

U svom nastupnom govoru novoizabrani predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević optužio je aktualnu gradsku vlast da ne zna rješavati probleme Zagrepčana, već stalno nameće neke ideološke teme.

Pa je onda i sam ustao u obranu kršćanskih vrijednosti nasuprot woke ideologije i protiv razaranja obitelji, povratka "sjena prošlosti" i "petokrake kao vodilje".

Tako će zagrebački HDZ ubuduće rješavati probleme Zagrepčana.

Tako što će od Zagreba napraviti ideološko bojno polje.

Nema više finih kandidata, umjerene retorike, šminkera sa Špice. Nema marionetskih kandidata koje je vrh stranke žrtvovao na unaprijed (ili namjerno) izgubljenim izborima.

Pučisti i rušitelji

Sad se skidaju svilene rukavice i HDZ u Zagrebu pretvara se u onaj HDZ kakvog pamtimo iz oporbenih vremena: iz zloglasne ere pučističkih, ideoloških i svjetonazorskih udara na ljevičarsku vlast.

Marko Perković Thompson na Hipodromu služio je tek kao zagrijavanje. Kao spektakularne fanfare koje najavljuju ideološki juriš na Možemo!.

HDZ je ove godine na lokalnim izborima uspio srušiti gotovo sve oporbene utvrde u Hrvatskoj - osim Zagreba. Sada je on došao na red.

"Zajedno se moramo suprotstaviti ljevici koja svojim politikama unazađuje grad i ideološki dijeli građane", poručio je Ivan Matijević, novi predsjednik zagrebačkog HDZ-a, bivši branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, te član stranke od 1990. godine.

Ideološki rat

U trećem od pet poglavlja svog programa, pod nazivom Domoljubne i kršćanske vrijednosti, Matijević je upozorio kako "aktualna gradska vlast želi ideološki preodgajati građane".

"Suprotstavit ćemo se radikalno lijevim politikama platforme Možemo, koje promiču isključivost i stvaraju podjele među građanima", poručio je Matijević. "Okupljat ćemo članstvo, simpatizere i građane oko vrijednosti domoljublja, demokršćanstva i narodnjaštva koje su temelj sadašnjeg i budućeg djelovanja HDZ-a. Uvijek ćemo posebno voditi računa o njegovanju vrijednosti Domovinskog rata i digniteta hrvatskih branitelja".

I to nakon što je HDZ prije desetak dana glasao protiv davanja ulice hrvatskom branitelju Srećku Lipoharu.

Woke ideologija

Matijević upozorava kako Možemo! u Zagrebu "želi hrvatski kršćanski identitet zamijeniti woke ideologijom", što u HDZ-u ne mogu prihvatiti, "kao ni pokušaje razaranja obitelji koja je temelj zajednice".

"Zagreb je srednjoeuropski grad i povratak nekakvih sjena prošlosti i zvijezda petokraka kao vodilje u Zagrebu su nam neprihvatljive", tvrdi Matijević.

I tako, stranka koja je dvadeset godina u Zagrebu podržavala koruptivnu vlast Milana Bandića, bivšeg komunista i gradonačelnika koji je na prsima nosio Titov bedž, sada je odlučila rušiti Tomislava Tomaševića i Možemo! na temama koje nazivaju ideološkim. Pa se vade nekakve fantomske petokrake (vjerojatno ona jedna jugo zastava na Povorci ponosa), govori se o razaranju obitelji, o povratku "sjena prošlosti", zaštiti hrvatskog kršćanskog identiteta...

Jer, Andrej Plenković evidentno je zakrenuo udesno.

Križarski rat

Nekad je predsjednik HDZ-a nabijao zagrebačkoj vlasti na nos divlje svinje i smeće na ulici, a sada je njegov odabrani kandidat sa Črnomerca krenuo u križarski rat protiv woke ideologije.

S obzirom da nema argumenata, programskih aduta ni kadrovskih uzdanica s kojima mogu rušiti Možemo u Zagrebu, HDZ želi iscijediti - poput suhe drenovine - sav desničarski potencijal kojeg vide u metropoli.

Jer tu su obiteljaši i hodači za život Željke Markić koji već desetljećima tabanaju zagrebačkim ulicama. Tu su klečavci koji mjesecima maltretiraju žene i teroriziraju Zagrepčane svojim pasivno-agresivnim klerikalnim obredima. Tu su molitelji pred bolnicama i prigovarači savjesti u njima.

Crkva i desnica

Tu je Katolička crkva sa svojom konzervativnom revolucijom koja je premijeru odradila na Hipodromu, s lebdećim krževima i gospama, zapaljenim mačevima i križevima, a nastavila se u propovijedima o "nevjernicima" i hajkom upravo zagrebačke Nadbiskupije protiv još uvijek nepoznatog kurikula Zdravstvenog odgoja u školama.

Naravno, HDZ bi želio preko novog predsjednika zagrebačke organizacije ukrasti i desničarske, proustaške glasove koje su na prošlim izborima skupili Tomislav Jonjić ili Zlatko Hasanbegović.

A u pričuvi i dalje čekaju hrvatski branitelji, neki potencijalni šatoraši.

Građanski rat

Ivan Matijević je, kao državni tajnik u Ministarstvu poljoprivede, relativno nepoznat, ali i neatraktivan i nekarizmatičan šef zagrebačkog HDZ-a, što znači da mu u daljnjem mandatu i pripremama za lokalne izbore te pritisku na Tomaševića i Možemo! trebaju snažne teme i snažni saveznici.

A to znači da mu treba ideološki i svjetonazorski "građanski rat".

Zagreb bi trebao biti poligon za slamanje Možemo! na nacionalnoj razini, po mogućnosti zajedno sa SDP-om, a po receptu oporbenih juriša HDZ-a na ljevičarske vlade 2000. i 2011. godine Plenkovićev HDZ okrenut će se ideološkim i kulturnim ratovima, budući da ove druge već četvrt stoljeća postojano gubi.

I tko zna, možda im borba protiv petokrake pomogne da osvoje više od mizernih osam mandata u Gradskoj skupštini. Ili da se, za promjenu, domognu drugog kruga izbora za gradonačelnika.