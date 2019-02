Ekološka katastrofa? Pazinska jama progutala na tone smeća

Koliko je smeća do sada progutalo podzemlje pazinske jame, to nitko ne može izračunati. No jedno je sigurno, iako nevidljivo za ljudsko oko, to je ekološka katastrofa, kažu mnogi stanovnici Pazina.

Za subotnje velike kiše nabujala je ponornica Pazinčica, a na svom putu prema poznatoj jami, vodena je bujica za sobom vukla i mnogo smeća. Najviše ga preko sporedna vodotoka u Pazinčicu došlo od građevinskom deponija Lakota, pa je i nepotrebno opisivati što je sve u vodi završilo, a potom podzemlje gutalo.

Dovoljno je pogledati fotografije koju je objavila građanska inicijativa "Naš potok" na svojoj Facebook stranici. Pitanje koje se postavlja je tko za onečišćenje treba odgovarati.

Cijela Istra borila se s poplavama

Cijela Istra ovog vikenda borila se s poplavama. Najviše posla imalo je 150 istarskih vatrogasaca koji su imali 80-ak intervencija, a najviše njih u Puli - čak 50. U dolini Raše postavili su i vreće s pijeskom.

- Najčešće su ispumpavali poplavljene objekte i šahtove, i na taj je posao otpalo čak 95 posto intervencija - rekao je Dino Kozlevac, zapovjednik istarskih vatrogasaca i načelnik stožera Civilne zaštite za Glas Istre. U subotu do 22 sata meteorološke postaje su na području rta Kamenjak u Premanturi zabilježile 61 mm kiše, u Medulinu 55 mm, Pomeru 53 mm, dok je u Puli izmjereno 47 mm.

Kad je riječ o Puli, vatrogasci su i jučer rješavali vodu koja se zadržala, kaže Klaudio Karlović, zapovjednik pulskih vatrogasaca.

- Pljusak je počeo u subotu oko 20- 21 sat i tad smo imali više od 40 intervencija u Puli, a cijeloj Puljštini izuzev Savičente: Medulinu, Marčani, Barbanu, Ližnjanu i Vodnjanu. U Fažani je na terenu bilo tamošnje dobrovoljno vatrogasno društvo, a u Medulinu i Vodnjanu tamošnji DVD-ovi. Jučer ujutro uključio se i DVD Pula kako bi se sanirale poplave koje su se rješavale po redoslijedu zaprimanja dojava, ali i po prioritetima. Prioriteti su objekti od općeg društvenog značaja, pa je tako prvo riješena Zagrebačka banka u Puli čije je prizemlje bilo poplavljeno, odmah smo sanirali i Flanatik centar gdje se začepila kanalizacija. U stambenim zgradama većinom smo ispumpavali podrume. Riješili smo i vodu u poplavljenom poljoprivrednom skladištu, bivšoj Brazdi, preko puta Jadreški. U Radekima se zbog velikih bujica stvorilo jezero koje je poplavilo podrume šest obližnjih obiteljskih kuća. I to samo sanirali. U Gajani, Manjadvorcima i Mutvoranu bio je poplavljen po jedna obiteljska kuća, a u nedjelju popodne sanirali smo objekte vlasnika koji su se kasnije noću i ujutro javili. Zaprimamo i dojave na građevinskim parcelama na kojima su gradnje u toku, ali gdje nema opasnosti po opremu i namještaj kao u nastanjenim objektima. Situacija nije dramatična, šteta će biti, iako ih tek treba procijeniti. Mi se time ne bavimo - izjavio je Karlović.

Vatrogasci su uklonili i veliko stablo koje se srušilo na pulskom merkatu, pored Mlinara. Standardno, poplavio je i Valbandon, s obzirom da se nalazi u kotlini, ispod razine ceste.

Šuma se urušila na cestu

Kako javlja Istramet, obilna kiša je aktivirala i brojna klizišta pa se u naselju Bankovci, u Općini Grožnjan na cestu sručio dio šume, a u blizini su zabilježena još dva manja odrona.

U BiH izvanredno stanje

Izvanredno stanje zbog poplava proglašeno je u nedjelju i u Busovači u središnjoj Bosni, nakon što je ta mjera ranije tijekom dana uvedena na području Zenice. Tijekom nedjelje mjesto je čak bilo odsječeno s dvije strane, iz pravca Kiseljaka i iz pravca Zenice. U ponedjeljak se stanje normaliziralo i ceste su prohodne, javlja Avaz.

Voda se povukla, ali za sobom je ostavila velike količine smeća i mulja. U poplavama su oštećene brojne kuće. Stanovnici su sami iz domova izbacivali vodu.

Danas oblačno i vjetrovito

Na sjevernom Jadranu većinom sunčano, u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno, u Dalmaciji mjestimice uz malo kiše ili poneki pljusak, u gorskim predjelima uz malo snijega.

U kopnenoj Hrvatskoj bit će većinom umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, a na Jadranu jake, podno Velebita na udare olujne bure.

Jutarnje temperature zraka na kopnu od -1 do 4 °C, na moru između 5 i 10 °C; najviše dnevne u kopnenim predjelima između 2 °C u gorskim područjima i 8 °C u istočnoj Slavoniji, a na obali i otocima od 8 do 13 °C.

HAK: Zbog jakog vjetra ograničenja u prometu

Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorene su - autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica, (obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Gračaca(DC50)-Obrovca(DC27)-Karina), autocesta A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Delnice i Kikovica, (obilazak za ostale skupine vozila je preko Gornjeg Jelenja, starom cestom DC3 kroz Gorski kotar), Jadranska magistrala od Karlobaga do Svete Marije Magdalene, DC54 Maslenica-Zaton Obrovački te Paški most, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Na autocesti A7 Orehovica-Šmrika, na dionici Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Karlobag te lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb vidljivost je smanjena zbog magle između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko. 

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni.

Zbog vjetra, u prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj - Cres - Rijeka te linija Novalja - Rab - Rijeka Split - Hvar - Vela Luka - Ubli i Split - Vis.

