Stanovnici otoka Ilovika danima prosvjeduju i dežuraju kod malog mola u Mrtvaški na Velom Lošinju koji im je jedina veza za hitne intervencije. Županijska lučka uprava želi srušiti taj mol zbog gradnje nove luke, a otočani s Ilovika traže da im se dopusti pristajanje u Mrtvaški za vrijeme trajanja radova.

Mulić u mrtvaški izgrađen je još za vrijeme austrijske uprave, a za stanovnike Ilovika to je najkraća i najsigurnija ruta koja godišnje ima tek nekoliko neplovnih dana. Alternativna linija na koju su ih izmijestili je često nepouzdana i češće ne vozi nego što vozi.

- Nisu protiv projekta gradnje nove luke, ali mole da im se za vrijeme gradnje omogući prolaz kao što je to svugdje uz gradilišta omogućeno, te da se visina nove rive od 2 metra na jednome dijelu spusti na 1,20 m ili 1,40 jer u suprotnome oni sa svojim malim plovilima više nikada neće moći pristati u tu luku. Iz Ministarstva Mora je na Županijskoj sjednici rečeno da se takve promjene mogu raditi, te da se 95 % projekata sufinanciranih od EU mijenja u hodu. Ukoliko se rade izmjene unutar istih gabarita nije nužna ni nova građevinska, već se mogu raditi izmjene u hodu prije ishođenja uporabne dozvole. Linija Mrtvaška Ilovik je kratka (10 min) i sigurna. Ima maksimalno 3 ne plovna dana godišnje. Ona im je sigurnost i žila kucavica. Alternativna linija na koju su ih izmjestili na 2 ili više godina do Malog ili Velog Lošinja je nepouzdana, te češće NE VOZI nego što vozi. U starim brodskim dvevnicima brodova koji su na toj relaciji vozili prije 12 ili više godina evidentirano je i do 100 neplovnih dana u zimsko jesenskim mjesecima. Na taj način mlade obitelji sa djecom ili bolesnici na otoku ne mogu živjeti. Nadležne za njih nije briga jer misle da ih je malo, ali oni se ne daju - napisala je jedna stanovnica Lošinja u znak podrške susjedima s Ilovika.

Na Facebook stranici Spasimo otok Ilovik mještani dokumentiraju svoju borbu za očuvanje mulića u Mrtvaškoj, a jedna od obitelji koja dežura i čuva mulić su i supružnici Franko i Nives koji su pedesetih godina prošlog stoljeća otišli živjeti i raditi u SAD, a nakon odlaska u mirovinu vratili su se u Ilovik gdje se sada bore za opstanak mulića. Jedan od njihovih sinova želio bi ostati na Iloviku i raditi putem interneta, a unuka gospođe Nives u SAD-u je bila i miss Amerike.

Stanovnici Ilovika nezadovoljni su što je u projektu nove luke predviđena visina rive novog pristaništa dva metra, što je previsoko za njihova mala plovila, a nezadovoljni su i time što se za trajanja radova ukida dosad postojeća brodska linija Ilovik – Mrtvaška, kojom se od jednog do drugog otoka putovalo deset minuta. Umjesto u Mrtvašku brod sada treba ići u udaljeniju luku Mali Lošinj ili eventualno u nešto bliži Veli Lošinj, u slučaju lošeg vremena.